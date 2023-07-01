傳郭要併購民眾黨 郭柯會急喊卡 柯文哲：等鋒頭過再處理

關於侯韓7月1日合體，柯文哲表示很多事情自然就好了。（記者劉學聖／攝影）

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨 總統提名失利後，傳出有意獨立參選，原進一步主動邀約民眾黨主席、總統參選人柯文哲 上月29日要見面，卻傳出郭想併購民眾黨，讓他緊急取消會面。今天柯文哲回應，「有一些媒體喜歡誇大，大作文章，等鋒頭過了再處理。」

柯文哲證實，原本確定要和郭台銘約定見面，不過有媒體說郭欲併購台灣民眾黨，幕僚大家全都嚇到了。如果現在這時候見面，是否會引起一些媒體誇大、大作文章，所以想想先取消見面，等過了鋒頭再來處理。

不過國民黨總統參選人侯友宜民調持續位居第三，而且傳出有不少藍營支持者有流向柯文哲的趨勢；今天國民黨安排侯與前高雄市長韓國瑜同台，參加黃復興活動，是不是要搶回藍票？

柯文哲表示他覺得這件事情很正常，韓是軍人出身，去參加本來就很應該。侯友宜出現爭取選票也屬於正常。兩人會相遇也是非常一般，很多事情自然就好了。