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傳郭要併購民眾黨 郭柯會急喊卡 柯文哲：等鋒頭過再處理

記者李文德／台南即時報導
關於侯韓7月1日合體，柯文哲表示很多事情自然就好了。（記者劉學聖／攝影）
關於侯韓7月1日合體，柯文哲表示很多事情自然就好了。（記者劉學聖／攝影）

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨總統提名失利後，傳出有意獨立參選，原進一步主動邀約民眾黨主席、總統參選人柯文哲上月29日要見面，卻傳出郭想併購民眾黨，讓他緊急取消會面。今天柯文哲回應，「有一些媒體喜歡誇大，大作文章，等鋒頭過了再處理。」

柯文哲證實，原本確定要和郭台銘約定見面，不過有媒體說郭欲併購台灣民眾黨，幕僚大家全都嚇到了。如果現在這時候見面，是否會引起一些媒體誇大、大作文章，所以想想先取消見面，等過了鋒頭再來處理。

不過國民黨總統參選人侯友宜民調持續位居第三，而且傳出有不少藍營支持者有流向柯文哲的趨勢；今天國民黨安排侯與前高雄市長韓國瑜同台，參加黃復興活動，是不是要搶回藍票？

柯文哲表示他覺得這件事情很正常，韓是軍人出身，去參加本來就很應該。侯友宜出現爭取選票也屬於正常。兩人會相遇也是非常一般，很多事情自然就好了。

侯友宜昨天去基隆，抨擊柯擔任台北市長任內八年，連一條捷運都蓋，社子島也沒動，行政效率不彰。如何有政績牌來強調市政做的好？柯文哲說，板南線最後一段到頂埔是他蓋的，信義東延段也正在蓋，他任內台北市捷運局反而到新北去幫忙蓋捷運，新北捷運局還沒有有效地去蓋，如環狀線的中環段就是一例。選舉到就會攻防，不要偏離事實太遠就好。

鴻海集團創辦人郭台銘，原傳出6月29日要與柯文哲見面，不過因被爆料要併購民眾黨，...
鴻海集團創辦人郭台銘，原傳出6月29日要與柯文哲見面，不過因被爆料要併購民眾黨，柯喊卡取消見面。柯文哲7月1日稱怕被誇大，大作文章，等鋒頭過了再處理。（記者李文德／攝影）

柯文哲 捷運 國民黨

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