寫上「新聞自由」心願升空 世界新聞媒體年會體驗天燈

世界新聞媒體年會今天下午圓滿閉幕後，30多位與會國際媒體參訪新北，欣賞十分瀑布壯闊美景，走讀煤礦產業歷史，並體驗天燈冉冉升空的絕美景象。記者游明煌／攝影

世界新聞媒體年會今天下午圓滿閉幕後，30多位與會國際媒體參訪新北，欣賞十分瀑布壯闊美景，走讀煤礦產業歷史，並體驗天燈冉冉升空的絕美景象。晚間大家親自放天燈，有人寫下「新聞自由」、「報導自由」、「言論自由」等，雖然下著雨，不減熱情。

世界新聞媒體年會成員今天下午在南港展覽館集合出發，下午抵達十分遊客中心，接著步行進入十分瀑布園區導覽，經過吊橋前往瀑布核心區，對步道 的完善留下深刻印象，認為走起來很舒適，沿途享受山水美景綠意。

十分瀑布是全台最大型的垂簾型瀑布，深受國內外旅客喜愛，有台版尼加拉瀑布之稱，一行人近距離欣賞到有如萬馬奔騰的磅礡，都直呼好美，還有人說「被水噴到了」，紛紛拍照留影。

接著前往新平煤礦博物館 園區，參觀園區模擬坑道、插畫故事特展、坑道遺跡，坐在小火車體驗以前的運煤古道都覺得很新奇有趣，可以想見當年鐵道運輸煤礦的盛況。

天燈國寶胡民樹在成安宮講述天燈文化及示範製作，他說，天燈有兩百多年歷史，當初因為有盜匪會來搶東西，老弱婦孺會往山上躲藏，等盜匪走了之後，因為平溪就像一個碗的地形，就放天燈點火升空，通知大家「可以回家了」，形成平溪傳統的文化，國際媒體得知天燈的由來都嘖嘖稱奇。

晚間7點半一行到十分老街親自施放天燈，大家等火車經過空檔，在鐵道上分組點燃天燈，大家用不同國家寫下心願，有人寫下「新聞自由」、「報導自由」、「言論自由」等。

現場雖然下著雨，但大家不減熱情，看到天燈冉冉升空的景象都驚呼連連，還有人說天燈文化很有台灣味。