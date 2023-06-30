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受NBC專訪 台外長吳釗燮：中國機艦逼台恐意外引戰事

中央社台北30日電
台灣外交部長吳釗燮（左）接受NBC專訪。（外交部提供）
台灣外交部長吳釗燮（左）接受NBC專訪。（外交部提供）

台灣外交部長吳釗燮昨天接受美國「國家廣播公司」專訪指出，中國不斷以機艦逼近台灣領海領空，確有導致軍事衝突風險，歷史顯示戰事可能由意外引發，中國等各國在國際行事都應負責任。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮29日接受美國「國家廣播公司」（NBC）專訪，內容已於美東時間同日在「NBC晚間新聞」（NBC Nightly News）中播出，報導以「台灣外長對與中國緊張情勢提出嚴正警告」為題，剖析當前台海情勢，並明確表達台灣立場。

（影音來源：NBC News YouTube）

吳釗燮表示，台灣與中國最大不同在於民主制度，台灣有民選總統、國會等，還有自己發行的新台幣，在在顯示台灣不是中華人民共和國的一部分。中國聲稱擁有台灣、東海及南海主權的說法，實則反映出危險的中國擴張主義心態。

吳釗燮表示，中國不斷以機艦逼近台灣領空領海，並言明不排除對台動武，確有導致軍事衝突的風險，歷史顯示戰事可能由意外所引發，因此各國從事國際行動必須持有負責任的態度，包括中國在內。

吳釗燮指出，台灣致力避免戰爭，除積極強化自我防衛能力及決心外，並爭取國際支持。美日等國都已在亞太區域展現威懾力量，中國在考量其侵台將付出的軍事及政經代價後，絕對應該三思。

吳釗燮說，中國威脅日增，但在各方努力遏止下，戰爭並非不能避免，目前也非一觸即發。他並以俄烏戰爭為例表示，烏克蘭軍民保衛國土、自由及主權的勇氣，以及機動性且分散式的不對稱戰略，都值得台灣效法。

吳釗燮指出，民主國家的支持讓烏克蘭和台灣人民瞭解，面對威脅並非孤軍奮戰。美、日、歐各國領袖在峰會中一再聲明重視台海和平穩定，反對片面改變現狀，尤其反對使用武力，並強調台海和平穩定與全球安全繁榮密不可分，對此台灣至為感謝。

「國家廣播公司」是美國4大主要電視新聞網之一，在美國國內新聞節目收視率居冠，全球收視戶達7億。

烏克蘭 華人

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