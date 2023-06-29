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台前參謀長：不論誰當總統 北京都不會放棄統一

中央社／華盛頓29日電
台前參謀總長李喜明。（本報資料照片）
台前參謀總長李喜明。（本報資料照片）

前參謀總長李喜明上將今天出席華府智庫活動時表示，明年台灣總統大選不論誰勝出，都無法改變北京統一目標。他呼籲台灣應積極備戰，建立全志願國土防衛部隊。

華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）今天與美國台灣觀測站（US Taiwan Watch）共同舉辦活動，邀請李喜明、2049計畫研究所資深主任易思安（Ian Easton）及資深媒體人劉致昕探討台灣民情、輿論戰及人民戰鬥意願。

台灣2024總統大選明年1月13日登場，國民黨徵召新北市長侯友宜參選，民眾黨提名黨主席柯文哲參戰，加上代表民主進步黨參選的黨主席賴清德，形成藍、白、綠「三腳督」態勢。

被問到選舉結果是否可能影響中共侵台盤算，李喜明表示，不認為結果會改變北京統一政策，因為「中國夢」讓中國國家主席習近平有理由永遠執政。

李喜明說：「沒有統一台灣，就不能說已經實現中華民族偉大復興。所以不論哪位參選人成為（台灣）未來總統，我不認為能改變習近平的想法，或是他對中國夢的整體打算。」

易思安表示，台灣人民不該聽信「只要你票投給北京喜歡的參選人，或避免做某些事，你就不會有事」的說法。

易思安指出，過去40年來，尤其是近幾年，所有證據都顯示當台灣對事實妥協、美台間保持不必要距離，或避免激怒中共時，只會讓自身變得更脆弱、更無力，且損及國家安全。他強調，美台不應獎勵中共惡劣行徑。

談到台海情勢，李喜明說，或許有些人仍相信只要台灣不宣布獨立，中共就不會犯台。但就他看來，中國不接受永遠維持現狀，現在問題不是北京「是否」會侵犯台灣，而是「何時」會侵犯台灣。

至於該如何加強嚇阻、強化台灣人民戰鬥意願，李喜明建議，台灣應建立全志願國土防衛部隊，隨著愈來愈多人加入，便能向外界展現台灣人民堅強的戰鬥意願。

他也呼籲，美國政府應清楚表明防衛台灣意願，藉此增強台灣自我防衛士氣。

北京 中共 習近平

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