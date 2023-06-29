「為對的人寫新聞」北歐媒體這樣做吸引訂閱

來自北歐的丹麥媒體集團JP/Politikens Hus執行長、WAN-IFRA副總裁Stig Ørskov及瑞典 NWT Media媒體副總監Patric Hamsch在世界新聞媒體年會上分享，媒體轉型經驗，兩人都提及所屬媒體特別成立焦點小組，分眾推出增值的新聞內容，成功吸引訂閱戶、增加營收。

世界新聞媒體年會29日討論新聞的創新永續商業模式，Stig Ørskov表示，自家媒體Politiken從老牌報紙轉型至今是丹麥最受歡迎媒體，關鍵原因之一就是針對特定讀者及客層，把新聞內容差異化，讓大家願意訂閱，創造出更多價值。

Stig Ørskov指出，丹麥約600萬人，是很小市場，剛開始推行訂閱制時被嘲笑「連自己也不相信」，但先以企業對企業B2B（business-to-business）方式實驗，組成小型專家團隊，團隊搭配三到五位記者，針對各行業例如航運業、製藥業等，一天寫八到十篇高品質文章，結果可行。

Stig Ørskov說，他們成品的網頁並不花俏，重點在新聞內容以及「為對的人寫新聞」，開始數位轉型後約五到六年，達到收支平衡、接著盈利，2022年集團為28個垂直行業報導新聞，創造大家需要的內容，且增加訂閱者邊際成本小，大部分訂閱者又都是老闆付錢，流失率低。

Patric Hamsch也指出，自己集團也是傳統紙媒面臨轉型，由於不斷流失讀者，數位轉型策略就著重45歲以下的年輕族群，開發數位訂閱的成長，除了了解年輕讀者需求、透過社群媒體 和數位管道觸及新訂閱者和年輕受眾，重點之一就是組成「優質小組」（Premium team），製作深度新聞內容。

Patric Hamsch表示，編輯室和其他單位整合，包括編輯、記者、開發人員、行銷專員等一起組成優質小組，針對不同主題深度開發新聞產品，設立共同目標也共享成果。

去年5月開始至今完成200多個計畫，這些的深度新聞數位轉換率創下新高， 創作內容和行銷後，真的都能觸及年輕族群，搭配直播、Podcast等日常相關內容，成功拉高數位訂閱數，且持續產出好內容，也有助用戶黏著、不流失。