參加世界新聞媒體年會 侯友宜：假新聞影響美國大選

侯友宜表示，美國大選面臨假新聞充斥的問題，為政治、經濟帶來傷害，台灣在2024總統大選也遇到同樣狀況，如何杜絕假新聞是他們現在面臨的挑戰。(記者張睿廷／攝影)

世界新聞媒體年會首度到台灣，由聯合報承辦為期三天的論壇，台北時間29日晚在台北圓山大飯店大會廳舉辦晚宴，新北市長侯友宜 受邀出席。侯友宜表示，美國大選面臨假新聞充斥的問題，為政治、經濟帶來傷害，台灣在2024總統大選也遇到同樣狀況，如何杜絕假新聞是現在面臨的挑戰。

侯友宜說，謝謝有這麼多國家見證台灣新聞自由及民主自由的長期努力，也見證台灣族群融合、文化跟金融並蓄的生命力，他想用這個時間來介紹新北市，這個全台灣最大的城市。新北市有400萬人口是一個多元文化、多元族群，來自於全國各縣市的好朋友都會齊聚在新北市。

侯友宜表示，除新北市外，台灣有多元文化以外，最重要的是，台灣在捍衛新聞自由這條路上不斷努力，過程中會碰到許多風雨，需要去克服，在這條路上，也了解到全球媒體產業所擔心的議題，就是今年年會的主題，在新常態下如何重新定義新聞？受眾想要的是什麼？不管產製訊息，還是接受訊息的閱聽眾，都是我們要反思的。

侯友宜指出，在21世紀社群媒體 大躍進底下，台灣也要接受挑戰，看到在美國大選，假新聞充斥，給經濟、政治帶來傷害，同樣的，台灣在2024總統大選，也面對跟美國大選一樣的情形，如何透過科技深化來杜絕假訊息，就是他們現在面臨的挑戰，要刻不容緩來解決這個問題。

侯友宜最後說，但無論世界如何改變，他們捍衛新聞自由的堅定意志永遠不會改變，個人從警、從政30年，一直堅持言論自由的信念。