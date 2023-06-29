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日經：台積電和供應商將加派數百員工協助美國廠趕工

編譯劉忠勇／綜合外電
由於勞力短缺等因素，亞利桑納廠的工程已落後進度，台積電也已承認，建廠成本超出預期。(路透)
由於勞力短缺等因素，亞利桑納廠的工程已落後進度，台積電也已承認，建廠成本超出預期。(路透)

日經新聞引述知情人士報導，台積電和其供應商計劃加派數百名員工前往亞利桑納州，加速在當地晶圓廠的工程進度。

由於勞力短缺等因素，亞利桑納廠的工程已落後進度，台積電也已承認，建廠成本超出預期。

三位供應鏈主管向日經透露，台積電和其供應商正向美國政府爭取協助申請非移民簽證，希望最快在7月派遣逾500名有經驗的員工至當地，加快無塵室設施、管線安裝和其他設備的工程進度。

這幾位主管說，加派人手的主要目的是「提高工作效率並趕上落後的進度」。這次前往美國的員工包括合約技術員和具備無塵室設置、管線安裝、晶圓廠機械和電氣系統等專業領域經驗的員工。

其中一位主管告訴日經，美國缺乏有關晶圓建造方面的經驗豐富的勞工，很多人對建造的要求不熟悉，導致裝設工作多次延遲。

台積電方面則向日經證實，他們正處於「關鍵階段，在精密的設施中處理先進且複雜的設備」，因此正調派有經驗的專業人員往亞利桑納。台積電表示，派遣的人數尚未確定，但強調這個特別任務團隊只會當地停留一段時間，不會影響目前在當地12,000名工作者或是台積電在美國的招聘計畫。

供應鏈主管透露，美國晶圓廠的建築工人效率不如台灣，薪資卻比台灣高出「數倍」。台積電和其供應商已經加派監工來監督並促進無塵室、水電系統的進度。

一位供應商坦言，對台灣的無塵室建商來說，在不熟悉的環境中和外籍建築工人溝通，要付出的考驗和代價都高。從台灣直接派遣有經驗的建築承包商和有合作過的工人，可以節省大量的時間和成本。

台積電 供應鏈 亞利桑納州

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