我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出國難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」

金溥聰稱朱立倫是「球隊老闆」 朱：老闆是所有黨員同志

記者余采瀅／台中29日電
國民黨主席朱立倫說，他的角色很清楚就是黨主席，「大家叫我總教練也好，不要叫我老闆，因為老闆是我們所有的黨員同志」。(記者余采瀅／攝影)
國民黨主席朱立倫說，他的角色很清楚就是黨主席，「大家叫我總教練也好，不要叫我老闆，因為老闆是我們所有的黨員同志」。(記者余采瀅／攝影)

國安會前秘書長金溥聰擔任國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長，金昨指國民黨主席朱立倫是「球隊老闆」。朱立倫今出席國民黨中部專職幹部共識營表示，他的角色很清楚就是黨主席，「大家叫我總教練也好，不要叫我老闆，因為老闆是我們所有的黨員同志」，大家一起努力，匯集大家的力量才有可能團結勝選。

侯友宜昨天宣布由金溥聰擔任競辦執行長，負責統籌選務。金表示，競辦最需要的是一位「球隊老闆」，能夠強力提供資源，這人就是朱立倫。外界解讀是明升暗降，要朱交出主導權，去找資源。

朱立倫今表示，感謝金在國民黨最辛苦的時候全力幫忙，金過去對整個選戰的操盤，尤其在文宣、策略、媒體都非常有經驗，感謝這時候願意來幫忙。

朱立倫說，不論金溥聰、負責組織的立委曾銘宗、國政顧問團的行政院前副院長杜紫軍，未來還有很多好朋友加入，「我們就是一個大的團隊，只有一個目標，就是要勝選」，希望侯友宜能夠獲得大家肯定，能夠勝選帶領台灣、中華民國，這個目標是一致的，絕對不會被見縫插針，也不要造成任何紛擾。

朱強調，「我的角色很清楚就是黨主席，大家叫我總教練也好，不要叫我老闆，因為老闆是我們所有黨員同志」，大家一起努力，各項工作匯集大家的力量，才有可能團結勝選。

媒體追問如何定義「球隊老闆」4字，朱立倫說，大家就是一個大家庭、一個團隊，只有一個目標就是團結勝選，侯友宜勝選是最高的目標，只要對整個選情好，大家共同努力。

國民黨主席朱立倫出席國民黨中部專職幹部共識營。(記者余采瀅／攝影)
國民黨主席朱立倫出席國民黨中部專職幹部共識營。(記者余采瀅／攝影)

國民黨 侯友宜 同志

上一則

里昂旗幟節排除台灣 學者：顯示中國如何干涉地方決策

延伸閱讀

請出金溥聰操刀文宣空戰 侯：我親自拜託

請出金溥聰操刀文宣空戰 侯：我親自拜託
侯友宜公布人事布局 金溥聰任競辦執行長

侯友宜公布人事布局 金溥聰任競辦執行長
新聞幕後／侯三顧茅廬 金小刀快速整隊

新聞幕後／侯三顧茅廬 金小刀快速整隊
搶救侯民調 金溥聰進團隊 馬英九、朱立倫任榮譽主委

搶救侯民調 金溥聰進團隊 馬英九、朱立倫任榮譽主委

熱門新聞

台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。（本報資料照片）

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

2023-06-25 02:34
朱海君(左)摘金後，老公NONO曾獻吻放閃。（本報資料照片）

涉性騷性侵近20人包含15歲少女 NONO認錯：停止演藝工作

2023-06-22 02:15
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

2023-06-27 20:15
檢方對夏搜索，命其脫掉上衣勘驗身體，但其身體、雙手經檢視都未發現可疑傷痕或痕跡。圖／檢方提供

謀財未害命…台「五億男」配偶半裸遭採證 畫面曝光

2023-06-21 16:41

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬