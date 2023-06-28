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Kolas爆不倫 律師：「聖母峰」對話是真 還有更肉麻的

記者王燕華／花蓮29日電
總統府前發言人Kolas Yotaka。（本報資料照片）
總統府前發言人Kolas Yotaka。（本報資料照片）

台總統府前發言人Kolas Yotaka被爆出與已婚李姓隨扈不倫戀，並有兩人以「登聖母峰」作為幽會暗語，Kolas刻意挑排卵期回花蓮與李「拚做人」，還計畫生小孩取名「Lucy」等親密對話截圖外流，元配李妻委任律師證實「全是真的」，且還有更多肉麻兮兮對話，已全數提交花蓮地方法院，作為提告Kolas侵害配偶權求償百萬元的佐證。

本報系聯合報記者28日晚聯繫上李妻，她表示與丈夫結婚快13年，有兩個孩子，因丈夫與Kolas不倫戀，已委託律師，並由律師全權處理，「為了孩子我會堅強」。

李妻的委任律師為林武順，30年前曾於民進黨黨主席「信介仙」黃信介元帥東征到花蓮參選立委爆發國民黨作票案時，幫助黃信介打贏官司。林武順說，上周李妻經過朋友介紹找上他，提出大量丈夫與Kolas親密對話截圖作為證據，20日由他代理到花蓮地院遞狀，提告Kolas侵害配偶權求償百萬元。至於周刊報導，應是李妻的朋友看不下去才找媒體爆料。

林武順說，這段時間李妻飽受折磨，但仍然堅強，他也一直鼓勵對方；他曾詢問李妻是不是要連丈夫一起告？但李妻不願意，只說以後再解決。

對於Kolas聲明否認與李有踰矩、親密關係，還稱爆料多處經過剪接、誇大，林武順說，他看過媒體報導，對話和他手邊的證據相符，「都是真的」沒有剪接過，且只是節錄重點，「還有更多肉麻兮兮的」。他說，手邊有確實證據，兩人講這些有的沒有的，無濟於事，呼籲還是要誠實面對。

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