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美眾議院軍委會訪台 蔡英文：感謝用實際行動支持台灣

記者丘采薇／台北即時報導
台總統蔡英文（右2）28日在總統府接見美眾議院軍事委員會訪團。左為美眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）、右為總統府秘書長林佳龍。中央社
台總統蔡英文（右2）28日在總統府接見美眾議院軍事委員會訪團。左為美眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）、右為總統府秘書長林佳龍。中央社

美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers, R-AL）率團訪台，今天下午在總統府與蔡英文總統會面。蔡英文表示，感謝美國國會長期以來，不分黨派對台灣安全的重視，並用實際行動表達對台支持。她也期待，及早全面性解決台美企業及個人面臨的雙重課稅問題，促進台美更密切的投資和產業交流。

蔡英文說，這是羅傑斯擔任軍事委員會主席以來，第一次率團訪台，大家來訪展現出對台美關係的支持，她要表達最誠摯的歡迎與感謝，各位議員都非常關心國際局勢的發展，以及民主自由陣營面臨的挑戰，持續在軍事委員會，透過聽證會、提出議案等積極行動，維護美國及民主盟友的國防安全。

蔡英文表示，她感謝美國國會長期不分黨派對台灣安全的重視，也用實際行動表達對台灣的支持。羅傑斯及在座議員每年在軍委會共同推動國防授權法案，持續納入各項政策倡議，協助台灣強化防衛能力，深化台美安全合作，是維護台灣及印太區域安全的後盾。

蔡英文也說，也感謝在美國國會大力支持之下，這個月初簽下「台美21世紀貿易倡議」首批協定，創下台美貿易里程碑。接下來期待共同合作，解決台美企業及個人面臨的雙重課稅問題，促進更密切的投資及產業交流。台灣作為守護民主價值的第一道防線，會持續跟美國合作，一起守護印太區域的和平穩定，也期待交換意見，為台美尋求更緊密的合作發展。

羅傑斯表示，美國跟台灣是長期重要的好朋友，雙方共享許多價值，包括法治、民主及自由開放的印太地區等，這些共同價值都深化雙方友誼，此次訪團由跨黨派組成，都是長期支持台灣的友人，對台灣的支持堅定不移。

台總統蔡英文（前右）28日下午在總統府接見美國眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mik...
台總統蔡英文（前右）28日下午在總統府接見美國眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）（前左）所率領跨黨派議員訪問團，歡迎他們來訪台灣。中央社

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