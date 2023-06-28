陳建州要大牙刊登道歉啟事 法界：強制道歉去年就違憲

陳建州表示將向大牙求償1千萬元。圖／經紀人提供

大牙（周宜霈）指控11年前在香港飯店險遭陳建州侵犯，陳否認，大牙則表示自己所述屬實，認為公道自在人心，過去的黑澀會美眉成員也有人跳出來力挺。陳建州透過經紀人發聲明，稱與妻子范瑋琪將向大牙求償1千萬元，且大牙必須負擔訴訟費用，在臉書 專頁刊登道歉啟事3日。法界表示強制道歉早就違憲，「有沒有在看新聞」？

男子朱育德在網路謾罵挨告，法院判朱須賠償並公開道歉，朱聲請釋憲。此外，中國時報報導前立委黃國昌岳父在中國山東投資 上億元農業園區，中時與時任副總須連帶賠償50萬元並道歉確定，中時認為強制道歉是「自我羞辱」，也請大法官解釋。憲法法庭併中正大學法律學系教授盧映潔、媒體人陳敏鳳的聲請案審理，去年2月25日以2022年憲判字第2號判民法「請求回復名譽之適當處分」不包括命加害人道歉。

憲法法庭認為若容許法院以判決命侵害他人名譽的加害人向被害人公開道歉，不論加害人為自然人或法人，即使未涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴情事，也違反憲法保障人民言論自由的意旨；於加害人為自然人時，更與憲法保障思想自由意旨不符。

在憲法法庭判決出爐後，所有要求對造刊登道歉啟事的訴訟都被駁回，有些法院改命刊登「勝訴啟事」。

不僅如此，因藝人高以翔2019年11月在中國錄影猝死，吳宗憲評論「是韓國人害的」，謝和弦怒罵「臭卒仔、幹你娘勒」，吳提刑事附帶民事訴訟，求償100萬，一審判謝賠償30萬，另在臉書粉絲專頁連續3天登道歉啟事。台灣高等法院改判賠15萬元，道歉啟事改為張貼判決書要旨3日；案經最高法院發回，更一審本月7日判免登判決要旨，但仍要賠15萬。

高院 更一審認為刊登「判決要旨」也涉及不表意自由、人性尊嚴，且無法避免第三人在貼文下留言、轉載、截圖至其他平台，可能衍伸討論引發負面效應，此部分沒有必要。