紐時總編輯：中國加大壓迫言論 對記者監控到處都在

世界新聞媒體年會與《紐約時報》總編Joseph Kahn對談，紐約時報總編輯Joseph Kahn出席。記者季相儒／攝影

2023年世界新聞媒體年會昨起在台北舉行，任內首度來台的紐約時報 總編輯Joseph Kahn昨表示，現在的中國比他以前派駐時壓迫言論自由的力道更強，不僅大幅減少國外記者的簽證 許可，對於記者和民眾的監控到處都在，大家連在網路上都很難表達意見，也讓現在受訪者開口傾訴問題的機會大幅降低。

Joseph Kah記者生涯曾外派北京 及上海，曾因在中國的報導獲得普立茲獎，Joseph Kah昨下午由路透社(Reuters)媒體新聞策略部全球編輯Jane Barrett主持提問，進行對談。

Joseph Kah表示，中國現在對於國際媒體進入的限制越來越多，紐時6、7年前在中國有12個人，現在大幅減少，對於全球新聞對中國報導的需求來說完全不夠，沒法讓國際更了解中國情況。

Joseph Kah指出，現在在中國當記者，監控、跟蹤幾乎到處都有，訪問受到監視，對於中國民眾，政府也透過臉部識別在生活中每個地方加大追蹤，審查嚴格的效應就是，現在受訪者對記者開口傾訴問題的機會大幅降低，大家不願意面對鏡頭，也不願意跟記者談。

Joseph Kah認為，現在中國壓迫言論自由的狀況比過去更嚴重，以前他在中國當記者時，還能透過匿名等方式採訪，但現在監控更嚴重，人們連在網路論壇上發表言論都很困難。

Joseph Kah說，言論自由開始受限，就是傾向權威式統治，新聞自由受到攻擊，類似情形也在土耳其、拉丁美洲等地區發生，媒體只能盡力突破。