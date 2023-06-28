長榮評估美國3客運新航點 波士頓、華盛頓、達拉斯

長榮航空評估中的未來美國客運新航點，包括：波士頓、華盛頓（Washington,D.C.）、達拉斯。（長榮航空提供）

長榮 航空總經理孫嘉明今天與媒體座談時，談到評估中的未來美國客運新航點，包括：波士頓、華盛頓（Washington,D.C.）、達拉斯。

長榮航空今晚首次移師台東，舉行全新機上餐點及服務用品發表會。

孫嘉明下午與媒體座談，針對長榮航空長程線主力的美國市場新航點，孫嘉明說，持續評估中，包括：波士頓、華盛頓、達拉斯，不過還沒有開航時間表。

孫嘉明談到今年7月，將新增加拿大多倫多貨運航點，將與亞特蘭大串飛，增開多倫多貨運航線 ，主要是俄烏戰爭影響，現有客航班要繞道，腹艙無法載太多貨，地仍有貨運需求，決定開純貨機航線。

各航線復甦情形，孫嘉明說，今年客運狀況都不錯，長程線載客率都超過9成，日本及東南亞也有8成，港澳也達7成，北美每週航班達84班，幾乎恢復到疫情 前水準，歐洲航線每週32班，比疫情前還多，客運營收每個月都在創新高，第3季會比第2季還好。

至於目前航空票價偏高，孫嘉明說，主要就是需求大於供給，前半年很多人在觀望，但看到航空業運作順利，已出國旅遊的民眾都安全回來，原本觀望者也會想出國玩，加上第3季是暑假，旅遊量會更多，到年底前票價仍在高水準，甚至延續到明年農曆年。