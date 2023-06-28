侯友宜公布人事布局 金溥聰任競辦執行長

國民黨總統參選人侯友宜（左）邀請國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長，也是競選團隊的總領隊。（記者侯永全／攝影）

國民黨 總統參選人、新北市長侯友宜 今天舉行記者會，公布競選辦公室人事布局，國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長，立法院國民黨團總召曾銘宗擔任組織召集人，副召集人為台南市前議員謝龍介及前立委林鴻池，國政顧問團召集人則由行政院前副院長杜紫軍擔任。

侯友宜表示，執行長主要負責選舉方向、策略及執行，並統合所有戰力，帶領團隊往前走，因此，執行長就是競選團隊的總領導。希望在金執行長的帶領下，下架民進黨，讓國民黨重返執政，也讓民眾再度取得信任，更重要讓國家安全，兩岸穩定，社會安定。他也強調，只要秉持誠信與誠意，無論與地方熟悉與否，只要為民眾做事，大家都會凝聚在一起。

國民黨總統參選人侯友宜（左三）今宣布首波競選辦公室人事布局，國安會前秘書長金溥聰（右三）擔任選舉辦公室執行長，前行政院副院長杜紫軍（右二）擔任國政顧問團召集人，國民黨總召曾銘宗（左二）擔任組織召集人，台南市議員謝龍介（右）及前立委林鴻池（左）擔任組織副召集人。（記者侯永全／攝影）

金溥聰表示，到競辦雖然只有三天半，該解決的問題已逐一解決，不過選舉有太多問題，所以需要球隊老闆提供更多資源，給大家精神喊話，讓在前線奮戰的團隊士氣高昂。他說，雖然團隊起步較晚，不過從現在開始弭平歧見，有信心後發先至，贏得最後勝利。

有媒體提問是否請財力雄厚的鴻海創辦人郭台銘 擔任球隊老闆，金溥聰強調，與郭董是認識多年的朋友，也有直接溝通管道，請他當球隊老闆，也要看人家願不願意出資。不過，團隊已經有朱主席擔任球隊老闆，希望朱主席與大家一起努力，強力提供資源，讓球隊打好贏得勝利。