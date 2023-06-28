出席世界新聞年會 蔡英文：全力對抗假訊息戰

世界新聞媒體年會28日在台北舉行，來自57國逾900名編輯和媒體高層齊聚一堂，蔡英文總統出席開幕式並致詞歡迎。（記者潘俊宏／攝影）

2023世界新聞媒體年會今於台北南港盛大展開，蔡英文 總統致詞時表示，台灣近年來已成為獨裁政府利用「假訊息」攻擊的對象，並強調台灣致力於與鄰居建立和平、穩定的關係，但台灣也會自我捍衛，尤其會全力對抗假訊息戰。

全球最具影響力的世界新聞出版協會（World Association of News Publishers, WAN-IFRA），與聯合報系共同主辦的世界新聞年會今上午於南港展覽館二館舉行開幕式，是自2013年於泰國 曼谷舉行，睽違十年後，再次於亞洲舉辦，也是75年來首度在台灣舉行。

蔡英文今亦親臨致詞，表達對新聞媒體的重視。她在致詞中特別指出，台灣近年來受到獨裁勢力的鎖定，企圖對台灣的媒體環境產生影響，並透過假訊息戰來影響台灣的民主。

她指出，這些假訊息有很多目標，不但企圖癱瘓社會，激化人民之間的矛盾，也試圖降低大家對民主政府和官員的信任，以向民眾推銷較不民主的選擇。她認為，假訊息戰已成為台灣民主最大的挑戰。

蔡英文認為，AI人工智慧的崛起讓社會更難以抵擋假訊息，而重要的問題是：如何一邊對抗假訊息，一邊保護言論自由？她認為，與其限制資訊的流動，應該要尊重人民的權利，並給予他們自由判斷的機會。

在這個過程中，蔡英文說，政府最佳的利器是教育 、強化大眾認知，並給予大眾快速、準確及合格的資訊，讓民眾得以即時接收到不同的說法和觀點，作為判斷的依據。

另外，對抗假訊息也需要社會的幫忙，尤其是第三方的事實查證，雖然上述這些都需要大量的時間和資源，卻是民主社會在對抗假訊息時，同時又保護言論自由的方法。

蔡英文最後也強調，維持區域安全是台灣政府非常重要的政策，台灣致力於與鄰居，和民主夥伴合作，避免在台灣海峽，以及東海，和南海之上發生衝突。

她表示，台灣也做好強化國軍的準備，以面對當前和未來的挑戰，指這些準備是為了極大化台灣的自給自足，展現台灣願意做出承擔，絕不將台灣安全夥伴的協助視為理所當然。

蔡英文重申，台灣致力於避免軍事衝突，一直以來都試圖與鄰居建立和平、穩定、可預測，和互惠互利的關係，但必要時，絕對會自我防衛，尤其將全力對抗假訊息戰。