我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有內鬼？美官員：俄「末日將軍」早知瓦格納首腦要兵變

2024總統最新民調 川普44% 首超拜登41%

Kolas偷情「街頭戰警」 男方起底出身警察世家

記者周嘉茹／桃園即時報導
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）爆出不倫戀。（記者周嘉茹／翻攝）
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）爆出不倫戀。（記者周嘉茹／翻攝）

中華民國總統府發言人Kolas與已婚保鏢李世勳傳出不論，據悉，李姓保鏢出身警察世家，過去曾在桃園保安大隊服務，2019年還曾獲時任桃園市長鄭文燦辦發績優街頭戰警獎，成績斐然，如今卻爆出偷情風波。

出身花蓮的李世勳和Kolas同為阿美族原住民，大學念機械工程系，曾從事保險、圖書館等工作，事實上李世勳出身警察世家，從小就很有正義感，受到從事刑警工作的爸爸影響，和弟弟皆跟隨父親腳步投入警職，李世勳於2009年通過警察特考。

偷情Kolas的已婚保鏢李世勳（右）出身警察世家，與弟弟（左）過去同在保大任職。...
偷情Kolas的已婚保鏢李世勳（右）出身警察世家，與弟弟（左）過去同在保大任職。（記者周嘉茹／翻攝）

李世勳同年11月加入保安警察大隊霹靂小組，共服役14年。2018年度李世勳共查獲違反槍砲彈刀管制條例持有槍械共4件5人、違反毒品管制條例販賣、持有以及吸食各級毒品共158件、查獲各案類通緝127人以及失聯移工46人，成績斐然，2019年榮獲績優街頭戰警獎。

直到去年李世勳被調回花蓮，花蓮縣長選舉期間被指派擔任Kolas隨扈，上月30日奉派吉安警分局月眉派出所巡佐兼所長。

對此李的桃園同事表示，李在桃園期間表現很好，勇於認事，不逃避責任，只知已婚，不清楚有其他私人感情狀況，消息讓人很錯愕，但相信他會好好面對。

警察 毒品 中華民國

上一則

遭爆不倫戀 台府發言人Kolas：從未有踰矩或親密行為

延伸閱讀

遭爆不倫戀 台府發言人Kolas：從未有踰矩或親密行為

遭爆不倫戀 台府發言人Kolas：從未有踰矩或親密行為
府發言人Kolas爆涉不倫戀 男方：未有任何親密行為

府發言人Kolas爆涉不倫戀 男方：未有任何親密行為
遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准
台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

熱門新聞

台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
台中五億男案件，中檢今天偵結。圖／報系資料照

台「5億男」案偵結 殺人罪不起訴 「假結婚」分不到遺產

2023-06-20 22:13
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。（本報資料照片）

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

2023-06-25 02:34
朱海君(左)摘金後，老公NONO曾獻吻放閃。（本報資料照片）

涉性騷性侵近20人包含15歲少女 NONO認錯：停止演藝工作

2023-06-22 02:15
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
檢方對夏搜索，命其脫掉上衣勘驗身體，但其身體、雙手經檢視都未發現可疑傷痕或痕跡。圖／檢方提供

謀財未害命…台「五億男」配偶半裸遭採證 畫面曝光

2023-06-21 16:41

超人氣

更多 >
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
堅果可護腦 這種更是大幫手

堅果可護腦 這種更是大幫手
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了