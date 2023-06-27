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遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

台灣新聞組／台北28日電
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

台灣總統府發言人Kolas Yotoka遭爆涉入不倫戀，對象是去年競選花蓮縣長期間，負責貼身保護她的李姓已婚隨扈，遭李妻告上法院求償台幣百萬元。而Kolas稍早已向總統蔡英文請辭總統府發言人一職，總統並准辭。

總統府發言人林聿禪表示，相關報導為Kolas發言人個人私領域事務，府方沒有進一步評論，並盼其妥為處理。另為免困擾各方，影響公務及團隊，Kolas稍早已向總統請辭總統府發言人一職，總統並准辭。

據鏡週刊報導，Kolas與李姓已婚隨扈爆出相差6歲的姊弟不倫戀，時常往返台北、花蓮，花蓮地方法院日前受理這起侵害配偶權官司，意外揭露Kolas與隨扈戀情。

報導指出，Kolas去年競選花蓮縣長期間，與貼身已婚李姓保鑣陷入不倫戀，李男替Kolas取了特別暱稱「聖母峰」，經常以「妳是我的聖母峰」示愛，還曾對她說，「我好像一直在爬聖母峰，怕怎麼死都不知道」。對於這番比喻，Kolas開玩笑說，「裝備不夠無法攻頂」，李則說自己喜歡挑戰，「聖母峰已被佔領」。

兩人還計畫生孩子並取名為「Lucy」，報導也揭露兩人對話截圖，男方稱「我想要我們的Lucy」，女方稱「我的MC來了，Lucy沒有了」並表示心情差。李妻驚見兩人露骨對話後憤而提告求償百萬。對此，Kolas先前回應不清楚李男婚姻狀況，兩人已沒有聯繫。

蔡英文

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