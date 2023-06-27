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青梅竹馬互訴情傷變調 台男拉女同學手做這事被告

記者蔣永佑／台北即時報導
一名女大學生因失戀找來青梅竹馬的吳姓同學出遊散心，竟遭吳男拉手撫摸下體，北檢今依乘機猥褻罪將他起訴。圖／聯合報系資料照片
一名女大學生因失戀找來青梅竹馬的吳姓同學出遊散心，竟遭吳男拉手撫摸下體，北檢今依乘機猥褻罪將他起訴。圖／聯合報系資料照片

一名女大學生3年前失戀，找青梅竹馬的吳姓大學同窗出遊散心，還毫無戒心同室而寢，不料隔天清晨吳男竟拉女方手撫摸自己下體，女大學生被嚇醒卻不敢出聲，事後藉故離去，直到今年才鼓起勇氣提告。吳男到案否認犯行，但當時女大學生曾向另名女同學訴苦，台北地檢署今依乘機猥褻罪將吳男起訴。

據了解，被害女大學生與吳男自幼一起長大，國、高中及大學都讀同一所學校，女方認為吳男情同家人。2020年間，女大學生和吳男恰好同時失戀，相約到台北遊玩散心，並基於信任住在同一間飯店房間過夜。

兩人到睡前都一切正常，隔天清晨，吳男趁女方熟睡之際，拉起女大學生的手撫摸自己下體。女大學生雖被驚醒，卻不敢聲張，假裝翻身將手抽回，起床後裝作若無其事，與吳男吃完午餐後便藉故自行搭車離去。

當下女大學生曾致電另名女同學訴苦，表示不敢相信青梅竹馬竟伸出狼爪，但礙於多年情誼，不想失去吳男這個朋友，加上未來數年仍要在同一所大學就讀，未對吳男提告。

3年過去，女大學生內心深處還是無法放下，認為遭到多年好友的背叛，於是選擇對吳男提告。吳男到案否認犯行，但因當時女大學生訴苦的該名女同學證詞，完整交代了女大學生情緒崩潰和憤怒的經過，證詞獲檢察官採信，將吳男依法起訴。

檢察官

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