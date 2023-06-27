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9位眾院議員訪問 台外交部：近年規模最大

記者陳熙文／台北即時報導
外交部北美司副司長馬博元（中間）代表外交部歡迎美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike_Rogers,_R-AL）率團抵台訪問。(台灣外交部提供)
外交部北美司副司長馬博元（中間）代表外交部歡迎美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike_Rogers,_R-AL）率團抵台訪問。(台灣外交部提供)

眾院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers, R-AL）率團搭乘行政專機抵台，全團共9位議員，台灣外交部指出，是近年規模最大的美國國會議員訪問團，在台期間將見台灣總統蔡英文，就台美關係及區域情勢等議題交換意見。

台灣外交部指出，眾院軍事委員會主席羅傑斯於6月27日至29日率跨黨派議員訪問台灣，訪團成員包含軍委會民主黨首席議員史密斯（Adam Smith, D-WA）、軍委會海權小組民主黨首席議員柯特尼（Joe Courtney, D-CT）、軍委會戰備小組民主黨首席議員加拉曼帝（John Garamendi, D-CA）、聯邦眾議員德田（Jill Tokuda, D-HI）、聯邦眾議員饒澤（David Rouzer, R-NC）、聯邦眾議員帕爾馬（Gary Palmer, R-AL）、聯邦眾議員莫伊蘭（James Moylan, R-GU）、聯邦眾議員米爾斯（Cory Mills, R-FL）等，在台期間將接受台灣外交部長吳釗燮款宴，就台美關係及區域情勢等議題交換意見。

此次為眾院軍事委員會近年首度由主席及首席議員聯袂組團來訪，成員涵蓋該委員會及下屬重要小組的兩黨領袖議員，陣容堅強；團長羅傑斯主席立場向來友台，與首席議員史密斯都是眾院「國會台灣連線」成員，舉凡近年支持強化台美安全關係的各項倡議，都可以看到兩位議員及其他團員力挺的身影。

台灣外交部表示，相信羅傑斯此行率團訪台，定能進一步強化台美友好夥伴關係，深化雙方在全球各領域的緊密合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序。

眾議員 眾院 民主黨

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