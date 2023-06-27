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美國2調味粉出口台灣 遭驗出至癌物、農藥超標

記者鄒尚謙／台北即時報導
美國出口到台灣的「馬芹粉( CUMIN GROUND POWDER)」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖：台灣食藥署提供）
美國出口到台灣的「馬芹粉( CUMIN GROUND POWDER)」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖：台灣食藥署提供）

台灣食藥署27日公布本周邊境違規食品，再度檢出致癌物「環氧乙烷」，為美國出口的「卡宴辣椒粉」檢出殘留農藥環氧乙烷107.365 mg/kg超標百餘倍。另一款「馬芹粉」則一口氣檢出22項農藥超標。台食藥署副署長林金富表示，馬芹粉在台灣也被稱為孜然粉，是民眾愛吃的調味料，後續將持續採行百分之百「逐批查驗」，同時退運銷毀。

繼泡麵之後致癌農藥「環氧乙烷」再度被檢出，由「保灃國際股份有限公司」進口的美國「卡宴辣椒粉」10個3.97公斤、「芫荽籽粉」80個、31.74公斤，都被檢出環氧乙烷，分別檢出殘留農藥環氧乙烷107.365 mg/kg、147.894 mg/kg，超出定量極限0.055ppm百餘倍。

林金富表示，環氧乙烷是食品殺菌劑，主要用於調味劑、香料等防蟲、驅蟲之用，食品廠商會以薰蒸方式進行，但台灣並不准用，此次超標相當多倍，將全數退運或銷毀，同時半年內已多次累犯，將維持百分之百逐批抽驗措施。

另外，同樣為「保灃國際股份有限公司」同批進口的「馬芹粉」，一口氣檢出22項農藥殘留違規，分別檢出亞滅培2.13 ppm、亞托敏0.91 ppm、貝芬替1.19 ppm、可尼丁0.3 ppm、凡殺同0.07 ppm、氟尼胺0.25 ppm、菲克利 0.46 ppm、益達胺0.31 ppm、佈飛松2.13 ppm、賽速安0.9 ppm、脫芬瑞0.09 ppm、三賽唑3 ppm、三氟敏0.16 ppm、芬普尼0.047 ppm、芬普尼代謝物0.006 ppm (芬普尼及其代謝物之加總為0.053 ppm)、陶斯松0.67 ppm、賽滅寧0.53 ppm、待克利0.23 ppm、愛殺松0.6 ppm、丙基喜樂松0.09 ppm、克收欣0.62 ppm、得克利0.94 ppm。

林金富表示，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥亞滅培、亞托敏、貝芬替、凡殺同、氟尼胺、菲克利、益達胺、賽速安、脫芬瑞、佈飛松、三氟敏、待克利、丙基喜樂松、克收欣、得克利定量極限均為0.05 ppm；可尼丁、陶斯松、賽滅寧定量極限均為0.03 ppm；三賽唑、愛殺松為不得檢出；芬普尼、芬普尼代謝物定量極限為0.002 ppm，因此全數違規產品皆退運銷毀。

同時，由「福和生鮮農產股份有限公司」進口的美國「鮮紅櫻桃」1471公斤，檢出殘留農藥氟尼胺0.03 ppm。林金富表示，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥氟尼胺定量極限為0.01 ppm，因此不符合食品安全衛生管理法第15條規定，將全數退運銷毀，也將調整為百分之百逐批查驗措施。

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美國出口到台灣的「馬芹粉( CUMIN GROUND POWDER)」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖：台灣食藥署提供）
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