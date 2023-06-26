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傳大量聘僱中國籍船員 中鋼運通：皆非事實

中央社台北26日電
中鋼旗下中鋼運通被指大量聘僱中國籍船員取代本國籍船員，中運表示「皆非事實」，旗下中國籍船員僅占總船員數10.3%，本國籍船員比例近90%。圖／中鋼提供
中鋼旗下中鋼運通被指大量聘僱中國籍船員取代本國籍船員，中運表示「皆非事實」，旗下中國籍船員僅占總船員數10.3%，本國籍船員比例近90%。圖／中鋼提供

媒體報導，中鋼旗下中鋼運通被指大量聘僱中國籍船員取代本國籍船員，中運表示「皆非事實」，旗下中國籍船員僅占總船員數10.3%，本國籍船員比例近90%。

媒體報導，中運企業工會今天指出，中運近年大量將船舶掛在他國（權宜船），並大量聘僱中國籍船員取代本國籍船員，憂心若台海情勢陷入緊張，恐發生權宜船無法配合徵用；中國籍船員若遭中國政府強制召回，可能也會影響台灣鋼品原物料及鋼材進出口。

中運今天透過新聞稿回應，近年來新造中鋼榮耀輪、中鋼光輝輪、中鋼領先輪等8艘船舶，交船後皆登記為本國籍輪；另2016年及2017年，中運也陸續將5艘巴拿馬籍船舶轉為本國籍。

中運說明，不過2021年起，受COVID-19疫情影響，本國籍船員在疫情期間調度困難，為維持運務執行需要，將 5艘國籍輪陸續轉為巴拿馬籍，確保船舶航行無虞。

至於船員方面，中運指出，今年5月底公司船員總數共545名，其中，中國籍船員63人、比例10.3%，本國籍船員比例近90%，且今年執行運務的63名中國籍船員，較去年底的78名減少15人。

至於工會憂心台海緊張恐帶來影響，中運指出，中鋼原料均有安全庫存，且分散於其他自有船舶或外租船載運，可因應各種風險；有關工會憂心中國籍船員可能將船運資訊轉為其他用途，實務上相關船運航線、載送品等資訊，皆可從船訊網查詢得知，屬於公開資訊。

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