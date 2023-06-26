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台外長吳釗燮接受澳洲媒體專訪 籲澳洲派武官駐台

記者陳熙文／台北即時報導
台外交部長吳釗燮日前接受接受「澳洲人報」（The Australian）專訪，呼籲澳洲因應中國威脅應派遣武官駐台。圖／本報系資料照
台外交部長吳釗燮日前接受接受「澳洲人報」（The Australian）專訪，呼籲澳洲因應中國威脅應派遣武官駐台。圖／本報系資料照

台外交部長吳釗燮接受澳洲人報（The Australian）駐台記者Will Glasgow專訪，他希望澳洲因應中國威脅應派遣武官駐台，派駐武官可提供雙方系統和制度化的接觸，共享情資及對局勢的評估，此議題需要台澳雙方審慎討論，台灣尊重澳洲政府的決定。澳洲辦事處（Australian Office）已開始與台灣國安全官員交流，代表澳洲重視台方觀點，台灣歡迎雙方持續就區域安全議題進行接觸。

針對澳洲總理艾伯尼斯（Anthony Albanese）在新加坡香格里拉對話（IISS Shangri-La Dialogue）演說支持美中對話建立安全護欄，吳釗燮表示歡迎，他說，澳洲一貫重視印太地區和平與穩定，反對片面改變現狀，支持台灣的國際參與，艾伯尼斯對台政策獲得台灣人民讚賞。

吳釗燮表示，台灣贊同美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）的評估，中國攻台不是迫在眉睫，也非不可避免。台灣將持續與民主夥伴合作，強化自我防衛能力，嚇阻中國認為可輕取台灣的軍事冒進。俄烏戰爭不僅影響歐洲，也波及全球；世界過半貨船航經台灣海峽，90%以上最先進的半導體晶片在台灣製造，如果中國入侵台灣，將對全球經濟造成更災難衝擊。

吳釗燮期盼台澳全面提升雙邊關係，深化各項實質合作。在再生能源方面，他以澳洲麥格理資產管理集團（Macquarie）是海能風電（Formosa 2）的主要投資者為例，不僅雙方在2050年淨零排放目標努力，也讓國際社會看到在中國威嚇下，澳洲在台灣的投資正在增加而不是減少，顯示澳洲的實力以及台灣的安全穩定，台灣對此高度感謝。

吳釗燮指出，台灣和澳洲擁有自由、民主、人權等共享價值，可共同維護以規則為基礎的國際秩序。中國以網攻、假訊息、認知作戰等混合戰，影響台灣及澳洲等民主國家，台灣樂願與澳洲分享政府及民間因應威脅的豐富經驗，以共同對抗威權主義擴張。

他說，澳洲與台灣展開洽談經濟合作協議，台灣是澳洲重要貿易夥伴中，唯一尚未有類似協定的國家，台紐經濟合作協定為雙方帶來巨大經貿利益，台美簽署21世紀貿易倡議首批協定，希望台澳儘速展開經濟合作協議的諮商，以進一步提升雙邊關係。

澳洲 投資 新加坡

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