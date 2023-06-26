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傳台美討論賴清德今夏訪美 台：目前無出訪規畫

中央社台北26日綜合外電報導
台副總統賴清德。（中央社）
台副總統賴清德。（中央社）

華爾街日報」中文網引述知情人士報導，美國和台灣官員正在討論台灣副總統賴清德今年夏天可能的訪美行，以便讓他更直觀地熟悉與美國的合作。

報導指出，其中一種可能性是，若賴清德8月參加巴拉圭新總統潘尼亞（Santiago Peña）就職典禮，他將在美國停留。

針對上述消息，總統府發言人Kolas Yotaka回應表示，目前沒有任何出訪規畫。總統、副總統若有任何出訪行程，會循往例對外說明。

華爾街日報同篇報導也指出，國務卿布林肯（Antony Blinken）近期與中國高層官員會談，台灣大選成為重要議題，北京認為賴清德是「台獨」陣營的一員，詢問美國是否將民進黨視為朋友，布林肯則重申美國不干預。

民進黨主席暨總統候選人賴清德5月16日晚間應邀出席政治大學學生會與學生議會舉辦的「青年與主席有約」活動，回答「務實的台獨主義者」的主張時表示，務實台獨簡單來說，就是主張「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」，務實的工作就是要守護主權、維護民主憲政體制、反對中國的侵略。

賴清德表示，他講的所謂台獨，基本上是指台灣不屬於中華人民共和國的一部分，而不是外界所宣稱的要宣布台灣獨立；他認為，目前兩岸情勢變化責任不在台灣，其實是在中國。

賴清德 華爾街 布林肯

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