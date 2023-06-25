毒販用為母奔喪當不在場證明 卻「記錯忌日」露餡

基隆市林姓任宮廟負責人，以宮廟為據點販賣海洛因、甲基安非他命，被法院判應執行有期徒刑17年6月。(本報系資料照)

基隆市林姓男子擔任宮廟負責人，以宮廟為據點販賣海洛因、甲基安非他命。林男被捕後否認販毒案，還提出母親過世做為「不在場」證明，沒想到記錯日期。基隆地方法院法官勘驗宮廟現場監視畫面等事證，認定林男犯行，判應執行有期徒刑17年6月。全案可上訴。

判決指出，林男是基隆市七堵區一家宮廟負責人，王男前年10、11月間到去年1月3日止同住宮廟內。黃男前年11月30日下午開車到宮廟外，並呼喚林男。林由房間內監視器看到黃到來，指示王去探明來意，得知黃要購買海洛因，由王向黃收取6000元交給林後，林再拿出約0.9公克海洛因，交給王轉交給黃男。

游姓女子去年2、3月到同年7月27日與林男同住宮廟，謝男去年7月21日清晨到林男的宮廟，想要購買甲基安非他命。游女開門讓謝男進入宮廟，向謝收1000元，再將一小包甲基安非他命交給謝男，完成交易。

林男和游女去年3到5月間取得15小包，純質淨重6.9公克的海洛因，警方去年7月21日近午持搜索票到林男宮廟搜索時，扣得這批海洛因，另查獲11小包甲基安非他命。游女去7月26日在宜蘭朋友家先後吸食海洛因、甲基安非他命。警方去年7月28日徵得她同意採尿送驗，結果呈嗎啡、可待因、安非他命及甲基安非他命陽性反應。

內政部 警政署基隆港務警察 總隊偵訊後，將全案移送基隆地檢署偵辦，檢察官偵查後，依違反毒品 危害防制條例起訴3人。

檢方偵訊時，王男否認販毒，辯稱叫黃男把車開走，不要停在廟門口，對方就開走了。黃指說販毒，警察說販毒否認罪很重，只好承認。林先辯稱母親前年11月28日過世，11月30日在殯儀館、靈堂和引魂處等地奔波，不在宮廟。後來改口前年11月30日早上到宜蘭礁溪找弟弟，住了4天，12月3日接到母親過世訊息才回基隆，否認在宮廟販毒給黃男。

游女坦承販賣甲基安非他命給謝男，林男則辯稱案發時在睡覺，他也不認識謝男；後來又辯稱去年7月21日前，因跟謝買泡藥酒需要的藥材而認識。

法官勘驗前年11月30日架設在林男宮廟對面的監視器影像，看到王男和黃男交談後進入宮廟，來回3次，與黃男指述重要情節相符，王稱要黃不要把車停在廟門口，對方就開走了不了採信。林男弟弟的證詞也對林男不利，法官認定林稱不在宮廟辯詞與客觀事證不符，不足採信。

法官以林男、王男共同犯販賣第1級毒品，分別判刑16年、15年2月。林男和游女共同犯販賣第2級毒品，分別判刑5年6月、3年。林男和游女共同持有第1級毒品，分別判刑1年、10月。游女施用第1、2級毒品，分別判刑9月、7月。游女應執行有期徒刑4年。