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台竹北氣爆7人輕重傷 檢警介入調查分他字案偵辦

記者巫鴻瑋、黃羿馨／新竹即時報導
竹北今天上午發生多處瓦斯外洩進而引發火警甚至氣爆。記者巫鴻瑋／攝影
竹北今天上午發生多處瓦斯外洩進而引發火警甚至氣爆。記者巫鴻瑋／攝影

竹北大範圍瓦斯外洩引發多處火警、氣爆，釀成7人輕重傷，新竹地檢署晚間表示，已在第一時間指示竹北警分局蒐集發生氣爆原因的相關資訊，並分他字案由檢察官依法偵辦，將釐清事故發生原因及責任歸屬。

新竹瓦斯公司表示，事故是因加壓站軸流閥遭砂石入侵導致皮膜受損，造成瓦斯供壓過大，原本瓦斯供氣壓力為200毫米水柱，瞬間變成1千毫米水柱，因此民眾點火時才會造成氣爆情況。

新竹地檢署表示，竹北氣爆已造成人員受傷，全案已派專責檢察官採取必要作為，並與竹北警分局保持密切聯繫、蒐集相關氣爆資訊，藉以釐清氣爆發生原因，判斷原因是否牽涉到公共危險、是否有故意或是人為疏失，目前檢方已主動介入偵辦。

檢警表示，消防人員已進行火場、氣爆現場鑑識，以釐清氣爆原因，警方也在現場拉封鎖線，並開始進行證據蒐證、拍照及詢問證人。若整起氣爆是故意犯罪，將依刑法第177條，漏逸或間隔蒸氣、電氣、煤氣或其他氣體，致生公共危險者，處3年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金；因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

若為過失犯罪，將依刑法第176條、第173條第2項「失火燒燬現供人使用之他人所有住宅或現有人所在之他人所有建築物罪」，處6月以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。

檢察官

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