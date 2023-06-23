我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

台宅男女神控化學名師強吻抓胸 他連說兩次：不是我

記者石秀華、王昭月／高雄即時報導
宅男女神網紅恩齊兒，在臉書發文，指控10多年前遭一名在台南和高雄一名化工科系的賴姓老師，在車上強吻、抓胸，該名老師多年來欠她一個道歉。圖／翻攝恩齊兒臉書
宅男女神網紅恩齊兒，在臉書發文，指控10多年前遭一名在台南和高雄一名化工科系的賴姓老師，在車上強吻、抓胸，該名老師多年來欠她一個道歉。圖／翻攝恩齊兒臉書

宅男女神網紅恩齊兒，前天在臉書發文，指控在台南和高雄一名化工科系的賴姓老師，10餘年前慶祝她考上北科，在車上強吻她並抓胸，並強調沒有要蹭Me Too熱度，也不想紅，狼師欠她一個道歉；遭影射的老師疑已從學校退休；記者循線找到遭影射的賴姓老師，他連說兩次「那不是我」，隨即掛電話。

網紅恩齊兒是知名的直播主和模特兒，擔任禮生後爆紅，前天在臉書發文指，沈思了幾天，我想是時候為自己發聲了，一個人默默承受了十幾年，明知道發這個文會被網友批評責罵蹭熱度，但這是我的傷啊．．你不想看就pass。

恩齊兒指出，只是想提醒台南高雄化工科系的高職生家長，多注意一點，不要讓你的小孩有機會跟我一樣的遭遇。

恩齊兒在文中指出，她高職補習班的化工科目賴姓老師，是大家眼中的好老師，當時她也把他當神，沒有他，她可能考不上理想學校，只是他非常聰明的等她生日滿18歲，才露出真面目。

恩齊兒在文中敘述遭侵害的過程，指賴姓老師某天打電話來，指還沒幫她慶祝考上北科，問她家在哪，要開車來接她；老師接她後，直接開往河堤，並說塞車時間等等再去吃飯好了，到河堤後，他跟我說坐後座比較舒服，就開車門要我去後座。

恩齊兒說，當時賴姓老師自己也往後坐，一坐下來，就把眼鏡拿下來放旁邊，把她的頭抱過去強吻，同時抓她的胸，當下她腦袋一片空白？心想這是在侵犯嗎？怎麼辦？她不喜歡，好臭好想吐，後來她反應過來後直接推開他，並表示我要回家，他就停止一切行為送我回家，一路上沒一句道歉，我哭不出來還在驚嚇狀態。

恩齊兒指出，後來高中補習班同學都問她怎麼畢業後不跟賴老師聯絡，考上志願就忘恩負義，她掏出真心告訴他們事實，結果他們卻表示怎麼可能，並指她說謊，同學的冷漠和漠視，漸漸的，讓她也不想再跟這些同學們有交集。

恩齊兒在文末強調，她沒有要蹭熱度也不想紅，只是憑什麼垃圾都可以活得很好，更不想有受害者跟我一樣自己承受十幾年。

恩齊兒在文末點出該名賴姓老師的特徵，指不知道他現在還有沒有在任職或是顧問甚至個別教導學生，提醒讀高職化工系的女學生，在高雄X工or台南X達補習班遇過一樣的賴姓魔爪，可私訊她，讓我們不孤單。

恩齊兒並對賴姓男子喊話，指「等你的道歉等了十幾年了，其實只要你的一句對不起，我十幾年的陰霾可以散去，你知道嗎？」。

疑遭影射的賴姓老師，記者循線找到當事者，對於被女學生影射性騷擾一事，賴男連說兩次「那不是我，那不是我，謝謝」，隨即掛斷電話。

對於網紅恩齊兒發文指控高雄化學老師性騷擾的行為，高市教育局重申，絕不姑息校園性別事件發生，如有疑似校園性別事件，呼籲當事人勇於舉發，依性平法第28條第2項向學校提出申請調查或檢舉，以維護權益。

教育局會責請學校依據性平法持續宣導身體界限及自我保護觀念，以強化學生自我保護意識，並營造友善安全學習環境。

宅男女神網紅恩齊兒，在臉書發文，指控10多年前遭一名在台南和高雄一名化工科系的賴...
宅男女神網紅恩齊兒，在臉書發文，指控10多年前遭一名在台南和高雄一名化工科系的賴姓老師，在車上強吻、抓胸，該名老師多年來欠她一個道歉。圖／翻攝恩齊兒臉書

性騷擾 教育局 臉書

上一則

台圓山飯店天花板突砸落 百年龍頭斷了

延伸閱讀

NBA／鑽漏洞？網紅「沒打過籃球」 成功進入選秀名單

NBA／鑽漏洞？網紅「沒打過籃球」 成功進入選秀名單
宥勝翻車換他接棒？她爆遭強吻拍裸照 洩男星4特徵

宥勝翻車換他接棒？她爆遭強吻拍裸照 洩男星4特徵
「犀利人妻」宥勝遭控揉胸、強吻工作人員 發文道歉：我不會逃避

「犀利人妻」宥勝遭控揉胸、強吻工作人員 發文道歉：我不會逃避
辦案強吻女教授 調查局明日之星遭拔官

辦案強吻女教授 調查局明日之星遭拔官

熱門新聞

台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報系資料照)

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

2023-06-18 09:49
今年夏至與端午節相連，肖兔、雞者易因下半年變動較大面臨考驗，肖虎、猴者變旺發威。(記者賴香珊／攝影)

夏至連端午 2生肖下半年變動大 2生肖發威變旺

2023-06-18 13:43
台中五億男案件，中檢今天偵結。圖／報系資料照

台「5億男」案偵結 殺人罪不起訴 「假結婚」分不到遺產

2023-06-20 22:13
萬沙浪。（本報系資料照片）

「愛你一萬年、娜魯灣情歌」台原住民歌王萬沙浪74歲病逝

2023-06-17 20:59
新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警循線一小時逮人。記者曾伯愷／翻攝

店家只收現金不刷卡 台男惱怒朝店怒轟5槍遭捕

2023-06-17 13:31

超人氣

更多 >
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶
65歲以上 有條件地稅減半 這州3年後實施

65歲以上 有條件地稅減半 這州3年後實施
反覆警告都不聽 名導柯麥隆：泰坦號悲劇重演 讓我想起鐵達尼

反覆警告都不聽 名導柯麥隆：泰坦號悲劇重演 讓我想起鐵達尼
原不想登泰坦號 巴基斯坦富豪兒為討好父同行 雙雙送命

原不想登泰坦號 巴基斯坦富豪兒為討好父同行 雙雙送命
泰坦號內爆5人恐在「30毫秒」內身亡 網曝驚人模擬影片

泰坦號內爆5人恐在「30毫秒」內身亡 網曝驚人模擬影片