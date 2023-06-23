台宅男女神控化學名師強吻抓胸 他連說兩次：不是我

宅男女神網紅恩齊兒，在臉書發文，指控10多年前遭一名在台南和高雄一名化工科系的賴姓老師，在車上強吻、抓胸，該名老師多年來欠她一個道歉。圖／翻攝恩齊兒臉書

宅男女神網紅恩齊兒，前天在臉書 發文，指控在台南和高雄一名化工科系的賴姓老師，10餘年前慶祝她考上北科，在車上強吻她並抓胸，並強調沒有要蹭Me Too熱度，也不想紅，狼師欠她一個道歉；遭影射的老師疑已從學校退休；記者循線找到遭影射的賴姓老師，他連說兩次「那不是我」，隨即掛電話。

網紅恩齊兒是知名的直播主和模特兒，擔任禮生後爆紅，前天在臉書發文指，沈思了幾天，我想是時候為自己發聲了，一個人默默承受了十幾年，明知道發這個文會被網友批評責罵蹭熱度，但這是我的傷啊．．你不想看就pass。

恩齊兒指出，只是想提醒台南高雄化工科系的高職生家長，多注意一點，不要讓你的小孩有機會跟我一樣的遭遇。

恩齊兒在文中指出，她高職補習班的化工科目賴姓老師，是大家眼中的好老師，當時她也把他當神，沒有他，她可能考不上理想學校，只是他非常聰明的等她生日滿18歲，才露出真面目。

恩齊兒在文中敘述遭侵害的過程，指賴姓老師某天打電話來，指還沒幫她慶祝考上北科，問她家在哪，要開車來接她；老師接她後，直接開往河堤，並說塞車時間等等再去吃飯好了，到河堤後，他跟我說坐後座比較舒服，就開車門要我去後座。

恩齊兒說，當時賴姓老師自己也往後坐，一坐下來，就把眼鏡拿下來放旁邊，把她的頭抱過去強吻，同時抓她的胸，當下她腦袋一片空白？心想這是在侵犯嗎？怎麼辦？她不喜歡，好臭好想吐，後來她反應過來後直接推開他，並表示我要回家，他就停止一切行為送我回家，一路上沒一句道歉，我哭不出來還在驚嚇狀態。

恩齊兒指出，後來高中補習班同學都問她怎麼畢業後不跟賴老師聯絡，考上志願就忘恩負義，她掏出真心告訴他們事實，結果他們卻表示怎麼可能，並指她說謊，同學的冷漠和漠視，漸漸的，讓她也不想再跟這些同學們有交集。

恩齊兒在文末強調，她沒有要蹭熱度也不想紅，只是憑什麼垃圾都可以活得很好，更不想有受害者跟我一樣自己承受十幾年。

恩齊兒在文末點出該名賴姓老師的特徵，指不知道他現在還有沒有在任職或是顧問甚至個別教導學生，提醒讀高職化工系的女學生，在高雄X工or台南X達補習班遇過一樣的賴姓魔爪，可私訊她，讓我們不孤單。

恩齊兒並對賴姓男子喊話，指「等你的道歉等了十幾年了，其實只要你的一句對不起，我十幾年的陰霾可以散去，你知道嗎？」。

疑遭影射的賴姓老師，記者循線找到當事者，對於被女學生影射性騷擾 一事，賴男連說兩次「那不是我，那不是我，謝謝」，隨即掛斷電話。

對於網紅恩齊兒發文指控高雄化學老師性騷擾的行為，高市教育局 重申，絕不姑息校園性別事件發生，如有疑似校園性別事件，呼籲當事人勇於舉發，依性平法第28條第2項向學校提出申請調查或檢舉，以維護權益。