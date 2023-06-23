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毒蟲為買牛肉湯違停 警取締「聞異味」…發現大量毒品

記者邵心杰／台南即時報導
陳姓男子（左）23日無照開車載同齡蘇姓友人到中西區想吃知名牛肉湯，車子違停遭員警盤檢。（圖：讀者提供）
陳姓男子（左）23日無照開車載同齡蘇姓友人到中西區想吃知名牛肉湯，車子違停遭員警盤檢。（圖：讀者提供）

台南18歲陳姓男子今晨無照開車載同齡蘇姓友人到中西區想吃知名牛肉湯，車子違停遭員警盤檢，員警聞到車內有毒品異味，打開置物箱內發現1包塑膠袋，內藏K他命及毒咖啡包共計177公克，蘇的尿液檢驗呈現毒品陽性反應，警詢後依涉毒品危害防制條例罪嫌將2人送辦。

市警二分局南門派出所警員吳宗懋、黃韋勳，清晨5時30分許巡邏行經康樂街與正興街口時，發現1輛轎車紅線違停上前盤查，員警查詢2男身分時，聞到車內有毒品異味，在2人的配合下打開副駕駛座的置物箱，竟放有1包塑膠袋且內藏放多包毒品。

陳、蘇兩男因連假遊玩至清晨，飢腸轆轆向朋友借車，從永康區駕車到中西區康樂街想品嘗當地知名牛肉湯，但因貪圖方便而違規停車，而遇警方巡邏盤檢。

2人不但沒買到牛肉湯，遇警盤詢時一臉慌張，車內的異味也露餡，置物箱內1包透明塑膠袋內藏有毒品咖啡包31包（126公克）及K他命25包（51.38公克）。2人只好乖乖配合警方返所調查，經尿液檢驗，蘇男尿液呈現第三級毒品陽性反應，且毒咖啡包及K他命均有毒品陽性反應。

然而，2人對車內藏有大量毒品無法具體交代來源，經詢問後依涉嫌毒品危害防制條例送辦外，並將持續追查毒品來源。另陳男無照駕駛及紅線違規停車也由員警依法舉發。

警方在置物箱內查獲1包透明塑膠袋，內藏毒品咖啡包31包及K他命25包，毒咖啡包及...
警方在置物箱內查獲1包透明塑膠袋，內藏毒品咖啡包31包及K他命25包，毒咖啡包及K他命均有毒品陽性反應。（圖：讀者提供）

毒品 咖啡

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