台大選民調：近半不樂見「柯郭配」 僅25歲以下支持

民眾黨主席柯文哲（右）與鴻海創辦人郭台銘（左）5月在小金門的貓公石海邊「夜會」。（取材自郭台銘臉書）

台灣政壇關注民眾黨總統參選人柯文哲和鴻海集團創辦人郭台銘 的「柯郭配」是否有可能成行，一同衝總統大選。台灣民意基金會公布「國人對柯郭配的態度」即時民調 ，結果顯示，3成4基本上樂見「柯郭配」，5成不樂見，不樂見的比樂見的多15個百分點。

民調結果顯示，當被詢問「關於副手問題，您是否樂見柯郭配出現？」8.4%民眾表示非常樂見，25.2%還算樂見，30.5%不太樂見，19.1%一點也不樂見，13.8%沒意見，3.1%不知道、拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現透露了一個微妙的訊息，多數國人對「柯郭配」是持保留的態度，但仍然有超過三分之一的人樂見這樣的發展。

台灣民意基金會民調顯示，多數民眾不贊成「柯郭配」。（圖：台灣民意基金會提供）

從年齡層看，不同年齡層對柯郭配有不同的看法，一般說來，越年輕的人越樂見柯郭配，越年長的人則越保留。20至24歲，4成9樂見，4成2不樂見；25至34歲，4成1樂見，4成4不樂見；35至44歲，3成9樂見，5成1不樂見；45至54歲，4成4樂見，4成2不樂見；55至64歲，3成樂見，5成3不樂見；65歲及以上，1成3樂見，6成不樂見。

本次調查由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是6月12、13日兩天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育 程度加權，以符合母體結構。