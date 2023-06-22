人夫月花數千元包養小三 正宮氣炸開告：他們還天天做

陳女控訴王姓小三介入家庭、侵害她配偶權，法院判王應給付陳50萬元台幣。（示意圖／ingimage）

台中王姓女子透過包養網站認識陳姓人妻的老公，陳女見先生性情驟變、不拿錢回家，一查驚覺他在外包養小三，每月給王女8萬元（台幣，下同，約2566美元）還幫買YSL名牌包、支付雷射近視手術 費12萬元（約3849美元），控訴兩人同居時天天性交；法院認為王侵害陳配偶權，判王應給付陳50萬元（約1萬6036美元），可上訴。

陳女主張，和先生結婚七年多有一個小孩，先生2022年5月加入「台灣甜心包養網」認識王女，王也清楚她先生有家室，兩人卻展開交往並在外租屋同居、出遊，甚至在房屋租賃合約中表明彼此是情侶關係。

陳女控訴，王女每兩周就要求她先生要給4萬元供其花用，去年5月12日還要求先生匯4萬3600元讓她買YSL的包包，9月21日要求支付雷射近視費用12萬元，且同居期間幾乎天天發生性行為。

陳女說，因先生性情驟變、不支付家庭生活費且經常外宿，她偶然查看手機 才驚覺老公出軌，更痛批王女被發現後毫無歉疚、羞愧之心，假意不再和她先生交往，私下仍繼續要錢，對王女提告求償80萬元。

王女抗辯稱，她和陳夫聊天記錄僅能證明有見面、金錢往來，否認有多次性交，之前也不清楚陳夫已婚，2人透過台灣甜心包養網認識，自無從期待使用者為友配偶之人，她也沒侵害配偶權故意。

法院也傳陳的先生作證，他坦承和王女交往、同居，還有兩人親密互動合照，王女在其面前穿著裸露，彼此也是在包養網站認識，陳夫也說有支付包養費給她，認定王女確實侵害陳女配偶權。

法院審酌雙方職業收入學歷、侵害成度等，認為王女介入家庭，造成陳女深受打擊，判王應給付陳精神撫慰金50萬元。