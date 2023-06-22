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台灣斐濟代表機構改回台北原名 台外交部：遺憾

中央社台北21日電
斐濟決定將台灣駐處名稱改回「駐斐濟台北商務辦事處」。圖為斐濟國旗。(中央社)
斐濟決定將台灣駐處名稱改回「駐斐濟台北商務辦事處」。圖為斐濟國旗。(中央社)

台外交部21日表示，中國再度強力蠻橫施壓斐濟，斐濟最終仍屈於中國壓力，決定將台灣駐處名稱改回「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji），台外交部對斐濟政府未能堅持立場，表示遺憾。

台外交部21日表示，斐濟共和國外交部3月24日以節略正式知會台灣駐斐濟代表處，自3月15日起恢復該處名稱「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China （Taiwan）to the Republic of Fiji），並享有依據1971年「斐濟外交特權及豁免法」外交特權，但近期斐濟政府迫於中國蠻橫壓力，再次將台灣駐斐濟代表處名稱改回「駐斐濟台灣商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji）。

台外交部指出，對於中國再度於國際場域打壓台灣、貶抑台灣主權地位的行徑，外交部予以最嚴厲譴責，相信國際社會自有公斷。

台外交部說明，斐濟政府3月決定提升台灣駐處名稱後，中國駐斐濟大使館即向斐濟政府提出抗議，並且施壓揚言採取報復手段。中國外交部副部長馬朝旭4月13日訪問斐濟，再度強力蠻橫施壓。斐濟政府雖經多次內閣會議討論，最終仍屈於中國壓力，決定將台灣駐處名稱改回「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji），外交部對於斐濟政府未能堅持立場，表示遺憾。

台外交部表示，台灣自1971年起在斐濟共和國設立代表機構以來，以台灣模式在斐濟推動農漁業、醫療、教育及人才培育等領域交流合作，並以實質有利當地的計畫造福斐濟人民，去年獲得斐濟新政府肯定，並提升台灣駐處名稱與待遇。

台外交部最後強調，台灣將繼續堅守自由民主價值，秉持「一枝草一點露」台灣精神，與太平洋區域國家分享成功發展經驗，共同致力維護區域和平與穩定，並爭取台灣應有的國際地位。

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