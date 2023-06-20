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假檢警「電話偵訊」4小時 台婦做了這件事保住500萬

記者黃宣翰／台南即時報導
不法分子利用Line，假冒警察局的名義傳送假公文給被害民眾。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用Line，假冒警察局的名義傳送假公文給被害民眾。記者黃宣翰／翻攝

台南市58歲黃姓女子昨天接到假冒警官的電話，指她涉及洗錢案件， 還有假檢察官「電話偵訊」她4小時，要她匯出500萬元(約合16萬美元)到指定帳戶；幸黃女覺得可疑，到市警五分局和緯派出所向警方求證，及時保住辛苦積蓄。

黃姓女子昨天上午11點接到一通自稱台北信義郵局的電話，對方聲稱黃女的身份被盗用，要求她前往台北市某警局報案。隨後，電話被轉接到一名自稱「王警官」的人， 用「電話偵訊」的方式對黃女進行了長達4個小時的詢問。

黃女說，王告訴她因涉及一宗高達1987萬元(約合64萬美元)的洗錢案件，要求她提供名下銀行帳戶和存款金額，還經由Line通訊軟體，以「台北市政府警察局」的名義傳送假公文，告知黃女她的帳戶將被檢察官凍結監管，並聲稱要拘提黃女。

黃女當下非常驚恐，所幸她要前往郵局進一步操作時，途經和緯派出所，向員警詢問有關拘提的事宜，值班警員顏玉晨和林佩宣了解後認為黃女遭到詐騙，便詳細告知此為詐騙集團常用的手法，並提供相關案件的詐騙手法新聞和矛盾處，黃女驚覺受到詐騙，感謝警方及時提供的訊息，成功協助阻止了金錢損失。

分局長陳宇桓提醒民眾，檢警單位均不會透過電話方式要求民眾匯款、提供帳戶資料、存摺資料等，也不會要求其面交代保管財物，如有接獲是類電話均為詐騙，切勿輕信其言，需再三查證，防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打報警電話尋求警方協助。

詐騙集團 檢察官 警察

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