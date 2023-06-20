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涉殺律師李進進 26歲張曉寧精神正常 檢求刑25年

女生扭傷頸 台8旬中醫竟讚「乳房漂亮」…這原因獲減刑

記者王宏舜／台北即時報導
一名女學生因上體育課扭傷脖子，到住家附近的中醫診所就診，但八旬的黎姓中醫卻問她月經是不是不正常、還將手伸進她衣服裡捏胸部；女學生原以為黎是在替她做全身檢查，直到黎脫口「妳的乳房長得很漂亮」才驚覺不對勁。示意圖／ingimage
一名女學生因上體育課扭傷脖子，到住家附近的中醫診所就診，但八旬的黎姓中醫卻問她月經是不是不正常、還將手伸進她衣服裡捏胸部；女學生原以為黎是在替她做全身檢查，直到黎脫口「妳的乳房長得很漂亮」才驚覺不對勁。示意圖／ingimage

一名女學生因上體育課扭傷脖子，到住家附近的中醫診所就診，但八旬的黎姓中醫卻問她月經是不是不正常、還將手伸進她衣服裡捏胸部；女學生原以為黎是在替她做全身檢查，直到黎脫口「妳的乳房長得很漂亮」才驚覺不對勁。新竹地方法院依利用權勢猥褻罪判黎5月徒刑，得易科罰金；檢方另就無罪部分上訴，台灣高等法院昨駁回。

黎姓老醫師現年88歲，一審在審理時，律師以他罹患失智症，請求鑑定是否有就審能力，但新竹地院發現黎不僅自理生活，還照顧失智狀況更嚴重的妻子，未認定他心神喪失。

女學生表示，2020年3月26日晚間她登門求診，黎卻在看診過程中，手持聽診器伸入她內衣裡，直接把聽診器放在她胸部上游移，並藉機揉捏胸部。她回家後告訴母親，母親報警。

女學生表示，之前沒去過這家中醫診所，她一進診療室，醫生沒聽她說話便要幫她把脈，開始摸並說她是呼吸道不好，要幫她做呼吸道檢查。女學生說，她明明是扭傷脖子，對方卻摸她胸部，她以為這是檢查的一環，最後竟說她乳房長得很漂亮，當時她已有點抗拒、後退，並說「我脖子還是不舒服」。

在領藥時，女學生詢問護士「你們醫師是否會亂摸人家？」她認為醫師是用手「捏」胸，並不是觸碰到，根本是故意的。

黎姓老醫師否認猥褻，並說聽診器只會聽氣管部分，胸部、腹部都不會聽，否認摸胸。擔任輔佐人的兒子則說以醫學正常角度，摸肚子是很正常的醫療流程，父親看診時因耳朵、視力都不好，看病時會比較慢，懷疑女學生把不舒服擴大、扭曲。

新竹地院認為被害人對過程指證明確，若非親身經歷怎麼具體敘述，且她是因學校體育課造成身體不適，偶然選擇黎姓中醫的診所就診，且第一時間就詢問護士「醫生是不是會亂摸？」可見說的是真的。一審認為黎藉看診碰觸、揉捏女學生胸部，犯刑法利用醫療關係機會為猥褻行為罪，因黎已超過80歲，依法減刑。

檢方起訴時另控黎姓醫師在2018年7月31日替另名被害人看診時，也拿聽診器在女病患胸部上游移並觸摸，但此部分一審認為證據不足而判無罪。檢方就此部分上訴，高院認為無法確認黎的手究竟碰觸哪個部位，就算有碰觸究竟是刻意或是不小心，也無法證明，因此駁回。

失智 醫學 高院

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