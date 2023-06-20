澳民調：中國若犯台 澳洲民眾願在不出兵情況下挺台

澳洲最新民意調查顯示，一旦中國對台灣動武，民眾將支持透過經濟制裁、武器供應或出動海軍防止台灣遭到封鎖等措施來應對，但不支持派遣軍隊參戰。(路透)

澳洲 最新民意調查顯示，一旦中國對台灣動武，民眾將支持透過經濟制裁、武器供應或出動海軍防止台灣遭到封鎖等措施來應對，但不支持派遣軍隊參戰。

路透報導，澳洲政府曾表態反對任何單方面改變台灣現狀的企圖；而針對是否會出兵捍衛台灣，美國長期以來一直堅守「戰略模糊」政策。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）本月初在新加坡 「香格里拉對話」亞洲安全會議上表示，澳洲支持美中對話，因為台海衝突將「對世界造成毀滅性影響」。

澳洲外交政策智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）的年度民調 發現，高達82%受訪者支持澳洲與美國的安全聯盟，儘管有3/4的人也認為，這意味澳洲可能被捲入亞洲的戰爭。

此外，有64%受訪者將美國和中國因台灣問題發生軍事衝突的狀況視為「嚴重威脅」，這個數字是2年前的2倍。68%的受訪者認為，最大的威脅將是來自其他國家或地區的網路攻擊。

羅伊國際政策研究院公眾輿論領域負責人利偉恩（Ryan Neelam）指出，民調結果顯示，澳洲民眾「對衝突抱持謹慎態度」，但願意在不參戰的情況下支持台灣。

他說，「談到台灣受到軍事威脅和美國參與（台海衝突）的具體情況時，澳洲民眾傾向採取行動支持台灣，接受（台灣）難民、對北京實施制裁、運送武器和物資，甚至讓海軍參與，但這並不包括派兵參戰。」

根據民調結果，有80%民眾支持接受台灣難民，76%支持「對中國實施經濟和外交制裁」，64%支持「澳洲向台灣政府運送武器和軍需品」，61%支持「運用澳洲海軍，協助阻止中國對台灣實施封鎖」。

只有42%的受訪者支持派遣「澳洲軍事人員前往台灣，協助抗中保台」。

羅伊國際政策研究院執行董事弗里洛夫（Michael Fullilove）表示，澳洲民眾對中國的信任度仍然「低得驚人」，5年前有逾半數澳洲民眾相信中國會在世界上採取負責任的行動，如今只有15%的民眾如此認為。

上述民調結果是根據3月針對2000人和4月針對4000人所進行的調查。