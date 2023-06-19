我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與中國連動性降低 對亞洲新興市場是福非禍

快看世界／印度熱浪侵襲 醫院一位難求如疫情重現

台灣高中女生實習爆重傷 右手掌連指被輾碎截肢

記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市龍潭高中畜產保健科二年級余姓女學生實習操作牧草切割機，右手掌不慎捲入機器輾碎重傷截肢。圖／校方提供
桃園市龍潭高中畜產保健科二年級余姓女學生實習操作牧草切割機，右手掌不慎捲入機器輾碎重傷截肢。圖／校方提供

桃園市龍潭高中畜產保健科二年級余姓女學生本月17日上午8點50分，在該校實習農場剪草室實習操作切割機過程，右手掌不慎捲入機器輾碎重傷，緊急送醫截肢，現場師生震驚，校方今天表示，學生發生不幸事件，校方第一時間送醫急救，導師、主管陪同關心及校安通報，目前全力協助受傷學生醫療。

龍潭高中調查，余姓女學生本月17日上8點50分，余姓女生與現場抜士、值日學生與技士，在該校清德牧場操作切割機打碎例行實習，余姓女生操作切割機過程，右手掌連同手指不慎捲入機器輾碎嚴重傷害，現場師生緊急關閉電源，第一時間通報119送醫急救，醫師進行右手掌截肢手術

這起事件引起網路社群熱議，市議員張肇良表示，他接到訊息很震驚，學生在上課時間發生嚴重意外，校方要起責任，市府教育局應介入調查釐清整個事件，給予最大的撫卹，也要向校方究責，查明在場技師是否有盡到督導責任楚，並協助後續平安保險相關補償，該事件牽涉機器老舊，他願意用配合款協助校方更新設備。

龍潭高中表示，事件發生後，校方第一時間送醫急救，導師、行政主管陪同主醫院關心，協助該學生安心就醫，輔導室亦對目睹事件學生及班上進行心理輔導，今天再度入班做班級心理減壓團體輔導，現在全力支持醫療和協助家屬後續處理。

教育局 手術 社群

上一則

台大學生犀利問民調不佳換郭選 侯友宜：打死不退

延伸閱讀

遭黃子佼爆吸毒 大S發聲明「深感遺憾」：請保重身體

遭黃子佼爆吸毒 大S發聲明「深感遺憾」：請保重身體
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
大熱浪襲德州 警車突熄火熱死警犬

大熱浪襲德州 警車突熄火熱死警犬
核桃市安全研討會 教急救、防火常識

核桃市安全研討會 教急救、防火常識

熱門新聞

台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
周男騎自己的機車作案後，棄車在社子島。記者蕭雅娟／翻攝

台鹹粥店老闆娘慘遭顧客槍殺 疑為1美元炸豆腐送命

2023-06-13 18:21
新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影

公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

2023-06-12 13:24
台國防部公告新版「2023國防應變手冊」，內容建議民眾打包好「個人緊急避難包」。圖／取自「2023國防應變手冊」

戰時應變…台國防部籲備妥個人緊急避難包 維持基本生存

2023-06-13 15:16
空服員示意圖／ingimage

聯航空姐入住台香格里拉飯店 踩空摔傷求償60萬…判了

2023-06-12 15:12
TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報系資料照)

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

2023-06-18 09:49

超人氣

更多 >
黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史
3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中

3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
宥勝翻車換他接棒？她爆遭強吻拍裸照 洩男星4特徵

宥勝翻車換他接棒？她爆遭強吻拍裸照 洩男星4特徵