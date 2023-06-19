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台大學生犀利問民調不佳換郭選 侯友宜：打死不退

中央社台北19日電
國民黨總統參選人侯友宜與台大學生面對面座談。記者陳正興／攝影
國民黨總統參選人侯友宜與台大學生面對面座談。記者陳正興／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今天再度與學生面對面交流，有學生犀利提問，直指侯友宜民調不佳，是否考慮讓鴻海創辦人郭台銘來選，或改支持民眾黨主席柯文哲。侯友宜強調，永不放棄、堅持到最後，打死不退。

國民黨總統參選人侯友宜今天晚間參加由台大政治系學會與亞太青年協會主辦的「2024校園總統馬拉松」論壇，與學生面對面進行各式議題交流。

由於侯友宜日前到政治大學參加「政治進入校園PLUS」與學生面對面交流，遭批答非所問、不知所云，連國民黨內都表示對侯友宜造成傷害，而侯友宜日前也表態，相當重視跟學生的座談會，他會直接面對學生的問題。

而在提問環節中，現場學生提問踴躍，許多問題十分犀利，包含有同學就提問，在餵藥案上，連新北市都管不好該如何治國，還有同學詢問，如果大選選不好是否會請辭新北市長等尖銳問題。

有台大國發所學生就提問，侯友宜多次表明要政黨輪替，但目前民調落後，勝算也不高，如果未來一個月，民調還是未有起色，沒有贏面，是否會婉拒國民黨徵召，讓鴻海創辦人郭台銘來選，或是直接宣布退選，支持民眾黨主席柯文哲，來完成政黨輪替的目標。

侯友宜表示，在他的人生過程中，不管在哪個職位，做任何事，既然設定目標，而且還講出來，為國家犧牲奉獻，他義無反顧，在所不辭。過去他在槍林彈雨底下，永遠沒害怕過，現在是風言風語的箭射向他，也沒有懼怕過。

侯友宜指出，這就是他的人生，只要設定目標就永不放棄，這也是他的態度，他會堅持到最後，絕對不放棄，打死不退。

侯友宜也引述灌籃高手安西教練的台詞，「現在放棄了，那比賽就結束了」，在比賽過程中，他絕對不可能放棄，一定堅持到最後一刻。

對於選不好是否會請辭新北市長，侯友宜說，這是高度假設性的東西。但有同學不滿侯友宜未明確回答問題，要求侯友宜直球對決，引發現場騷動，更有同學質疑主持人、國民黨立委陳以信都不點台大學生。

陳以信則出來打圓場表示，真的不認現場的同學，不知道他點的人都沒有台大學生。今天大家都在選舉，目的就是希望自己能選上，現在就問說沒選上就要怎樣，這是強人所難。

對於台灣未來的能源政策，侯友宜說，應該讓核二廠、核三廠延役，因為目前世界各國都走向核電廠可使用60年，且核電是乾淨的能源。

侯友宜 國民黨 民調

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