爆大、小S吸毒嗑藥 黃子佼自己恐成首位傳喚對象

黃子佼爆料大、小S涉嫌吸毒，恐讓他自己成為第一個被檢方傳喚的對象。(記者李政龍/攝影)

＃MeToo風暴吹進演藝圈，名主持人黃子佼 遭爆10餘年前涉嫌強吻一名17歲少女並還拍女方裸照，黃子佼今PO出影片承認此事及致歉，卻加碼爆料更多演藝圈驚人內幕，包括大、小S 曾在飛碟電台對面夜店嗑藥。台北地檢署對此表示，目前尚未接獲檢舉，也未分案調查。

毒品專組檢察官指出，黃子佼的爆料雖有對象、地點及疑似犯罪事實，但缺乏具體時間及細節，對於檢方而言相當空泛，難以分案調查，除非有當初知情人士提出更具體的檢舉，並提供相關事證，檢方才會有進一步動作，而第一步不排除就先傳喚黃子佼以了解、確認檢舉內容。

黃子佼今天在道歉影片中，公開表示當年和大、小S一起去韓國玩，當時大S正與具俊曄 交往，「他們就在飯店一起嗑藥，我非常不想，身邊的朋友包含阿雅、范曉萱等都知道，我被邀請、被說服、被硬塞，我不快樂」，甚至表示「光頭（具俊曄）很大隻，當時把我抱進浴室」，讓他沒有其他選擇。

除了在國外，黃子佼也爆料大、小S曾在飛碟電台對面的夜店內嗑藥，讓自己也一直過不去，「他們可以否認然後紅了20幾年，阿雅、范曉萱、全部都逃過，大麻、搖頭丸都有碰，只是那時候不流行社群，可能沒機會爆料，如果我逃不過，為什麼他們可以逃過這一切？」