陸國台辦主任宋濤廈門見國民黨副主席夏立言 重申推進統一進程

大陸國台辦主任宋濤會見國民黨副主席夏立言一行。（取自中國台灣網）

中國大陸海峽論壇17日在廈門舉辦論壇大會，會後，大陸國台辦主任宋濤18日分別會見前來出席的中國國民黨 副主席夏立言 一行和台灣各界代表。宋濤對夏立言重申，大陸願和國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強交往、增進互信，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。

據大陸國台辦旗下媒體「中國台灣網」發布的消息，18日，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤會見前來出席第15屆海峽論壇的中國國民黨副主席夏立言一行，會見參加第15屆海峽論壇活動的台灣各界代表。在此之前，出席17日論壇大會的大陸全國政協主席王滬寧，已於17日會見了夏立言。

宋濤會見參加海峽論壇的台灣各界代表。（取自中國台灣網）

在會見夏立言時，宋濤說，中共總書記習近平 高度重視海峽論壇，專門發來賀信，闡明「國家好，民族好，兩岸同胞才會好」的大道至理，宣示了繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展、造福台灣同胞的政策主張，充分體現了對廣大台灣同胞的深情牽掛和關心關懷。

他說，要深入學習貫徹賀信精神，大力推動兩岸交流合作、融合發展，全心全意為台灣同胞辦實事做好事解難事。願和中國國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強交往、增進互信，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。

據中國台灣網消息，夏立言表示，堅持「九二共識」、反對「台獨」是中國國民黨的一貫立場，希望兩黨在既有政治基礎上，持續加強合作，讓兩岸交流正面效益惠及更多基層民眾，共同促進兩岸關係良性發展，維護台海和平穩定。

在會見立委陳玉珍等台灣各界代表時，宋濤說，海峽論壇是兩岸民間交流合作的盛會，為匯聚民間力量、推動兩岸關係發展發揮了重要作用。

宋濤會見立委陳玉珍等參加海峽論壇的台灣各界代表。（取自中國台灣網）

他除了重提習近平的賀信，認為此舉激勵兩岸同胞勠力同心外，也提到本屆海峽論壇是近3年來最大規模的兩岸交流活動，數千名台灣同胞積極支持、踴躍參與論壇活動，充分說明要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲，兩岸同胞走近走親的願望是任何力量都阻擋不了的。

宋濤說，要實現兩岸關係和平發展、融合發展，就要破除兩岸交流合作的阻礙。要維護台海和平安寧，就要堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。希望兩岸同胞共同努力，讓兩岸關係重新回到和平發展的正確軌道。