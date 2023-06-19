我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭控強吻性騷 黃子佼道歉：這次風波也是坐立難安

布林肯抵北京訪問第2天 會見王毅

陸國台辦主任宋濤廈門見國民黨副主席夏立言 重申推進統一進程

記者陳政錄／即時報導
大陸國台辦主任宋濤會見國民黨副主席夏立言一行。（取自中國台灣網）
大陸國台辦主任宋濤會見國民黨副主席夏立言一行。（取自中國台灣網）

中國大陸海峽論壇17日在廈門舉辦論壇大會，會後，大陸國台辦主任宋濤18日分別會見前來出席的中國國民黨副主席夏立言一行和台灣各界代表。宋濤對夏立言重申，大陸願和國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強交往、增進互信，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。

據大陸國台辦旗下媒體「中國台灣網」發布的消息，18日，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤會見前來出席第15屆海峽論壇的中國國民黨副主席夏立言一行，會見參加第15屆海峽論壇活動的台灣各界代表。在此之前，出席17日論壇大會的大陸全國政協主席王滬寧，已於17日會見了夏立言。

宋濤會見參加海峽論壇的台灣各界代表。（取自中國台灣網）
宋濤會見參加海峽論壇的台灣各界代表。（取自中國台灣網）

在會見夏立言時，宋濤說，中共總書記習近平高度重視海峽論壇，專門發來賀信，闡明「國家好，民族好，兩岸同胞才會好」的大道至理，宣示了繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展、造福台灣同胞的政策主張，充分體現了對廣大台灣同胞的深情牽掛和關心關懷。

他說，要深入學習貫徹賀信精神，大力推動兩岸交流合作、融合發展，全心全意為台灣同胞辦實事做好事解難事。願和中國國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強交往、增進互信，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。

據中國台灣網消息，夏立言表示，堅持「九二共識」、反對「台獨」是中國國民黨的一貫立場，希望兩黨在既有政治基礎上，持續加強合作，讓兩岸交流正面效益惠及更多基層民眾，共同促進兩岸關係良性發展，維護台海和平穩定。

在會見立委陳玉珍等台灣各界代表時，宋濤說，海峽論壇是兩岸民間交流合作的盛會，為匯聚民間力量、推動兩岸關係發展發揮了重要作用。

宋濤會見立委陳玉珍等參加海峽論壇的台灣各界代表。（取自中國台灣網）
宋濤會見立委陳玉珍等參加海峽論壇的台灣各界代表。（取自中國台灣網）

他除了重提習近平的賀信，認為此舉激勵兩岸同胞勠力同心外，也提到本屆海峽論壇是近3年來最大規模的兩岸交流活動，數千名台灣同胞積極支持、踴躍參與論壇活動，充分說明要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲，兩岸同胞走近走親的願望是任何力量都阻擋不了的。

宋濤說，要實現兩岸關係和平發展、融合發展，就要破除兩岸交流合作的阻礙。要維護台海和平安寧，就要堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。希望兩岸同胞共同努力，讓兩岸關係重新回到和平發展的正確軌道。

夏立言 國民黨 習近平

上一則

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

延伸閱讀

海峽論壇提最新對台政策 王滬寧：建設兩岸融合示範區

海峽論壇提最新對台政策 王滬寧：建設兩岸融合示範區
海峽論壇 夏立言籲恢復疫前交流

海峽論壇 夏立言籲恢復疫前交流
中國國台辦主任宋濤：九二共識是打破兩岸僵局唯一出路

中國國台辦主任宋濤：九二共識是打破兩岸僵局唯一出路
宋濤見海基會前董事長林中森 重申一中原則和九二共識

宋濤見海基會前董事長林中森 重申一中原則和九二共識

熱門新聞

周男騎自己的機車作案後，棄車在社子島。記者蕭雅娟／翻攝

台鹹粥店老闆娘慘遭顧客槍殺 疑為1美元炸豆腐送命

2023-06-13 18:21
新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影

公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

2023-06-12 13:24
台國防部公告新版「2023國防應變手冊」，內容建議民眾打包好「個人緊急避難包」。圖／取自「2023國防應變手冊」

戰時應變…台國防部籲備妥個人緊急避難包 維持基本生存

2023-06-13 15:16
台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
空服員示意圖／ingimage

聯航空姐入住台香格里拉飯店 踩空摔傷求償60萬…判了

2023-06-12 15:12
新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警循線一小時逮人。記者曾伯愷／翻攝

店家只收現金不刷卡 台男惱怒朝店怒轟5槍遭捕

2023-06-17 13:31

超人氣

更多 >
特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治
「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來
柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂
洛杉磯男花50美元賭一把買「二手破椅」轉手拍賣爽賺8.5萬

洛杉磯男花50美元賭一把買「二手破椅」轉手拍賣爽賺8.5萬