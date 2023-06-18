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女遭餵藥輪暴尋短亡 父報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

記者陳宏睿／台中即時報導
台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照
台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

台中市林姓男子的女兒在6年前尋短身亡，林懷疑是女兒遭人下藥輪姦、拍片有關，林為逼涉案的王姓男子招出共犯、影片，林與友人在2019年間挾持王男以熱熔膠條等器械凌虐，把王男打到身有119處棍棒傷、7處電擊傷致死，一審原判林12年4月徒刑，更一審宣判，認為林已與死者父母和解，賠償424萬元，撤銷改判5年10月徒刑。

判決指出，林姓男子（56歲）的女兒在2017年間尋短身亡，林男認定女兒的死，與生前曾遭綽號「咖啡」的王姓男子與年籍不詳的共犯，一起下藥迷昏輪姦女兒後還拍片威脅有關，但林無掌握證據，2019年6月間，林將此事告訴曾姓友人（35歲）。

林希望曾協助，一起迫使王男招認、供出涉案人及影片，曾男同意後，再找來蔡男（36歲）、綽號「空軍」等人參與，同年7月28日，林等人循線尋獲王男後，將王男帶至摩鐵盤問，王男託出綽號「小天」的莊姓男子是主要涉入人，還強調會找出影片，林男等人逼王男書下道歉書、涉嫌成員名單，下跪認錯後，才讓王男離開。

2019年8月10日晚間，曾男等人假意邀莊男至KTV唱歌，待莊男與胞弟赴約後，挾持莊男兄弟至彰化縣花壇鄉一處三合院，要莊與王男對質，但2人互相卸責，莊、王被曾等人持熱熔膠條、棍棒、電擊棒等器械凌虐。

王因全身有119處棍棒傷、7處電擊傷，王送醫不治，莊也被打到遍體鱗傷，王男父親得知後報警，警方循線查緝林等人到案。

一審時，林被依傷害致死罪判刑12年4月、曾姓、蔡姓共犯則分判刑10年8月、8年6月，不過二審時審酌林等人屬自首，犯案動機基於親情，有可同情之處，改判林6年10月、曾5年2月、蔡4年2月徒刑，林再上訴最高法院後發回。

更一審宣判，認為原判量刑過重，而且林已與其他兩名涉案人，連帶賠償死者父母424萬元，死者父母也同意不追究林男的刑事責任，林男上訴量刑過重有理由，撤銷原判決，改判5年10月徒刑。

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