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張之豪說羞愧 陳薇仲再發文：歸咎理由讓她啼笑皆非

記者邱瑞杰／基隆即時報導
時代力量前基隆市議員陳薇仲說，既然張之豪感到羞愧，建議好好重新思考對待他人的方式。圖／取自陳薇仲臉書
時代力量前基隆市議員陳薇仲說，既然張之豪感到羞愧，建議好好重新思考對待他人的方式。圖／取自陳薇仲臉書

時代力量前基隆市議員陳薇仲網路發文，揭露民進黨基隆市議員張之豪昔日對她的不當言行，張之豪今早在臉書「向曾感受到不適的人鄭重道歉」。陳薇仲近午回應，既然張之豪感到羞愧，建議好好重新思考對待他人的方式，如果有涉對弱勢性別不尊重，甚至歧視、侵害，請一個、一個誠摯道歉。

陳薇仲今天上午11點半左右在臉書粉絲頁「陳薇仲 基隆一員」貼文說，15日她在Medium平台發表「這不是性騷擾，但我得說出來」文章，提到張之豪對她的父權行徑（patriarchal behavior），建議要了解始末的人閱讀原文。她希望張之豪不是沒看原文，只看到媒體截取的部分內容就趕緊救火發文。

陳薇仲說，張之豪的臉書貼文將他對她的「性不當對待（Sexual Misconduct）」，或她文中所稱的「父權行徑（Patriarchal Behavior）」，歸咎於性平觀念不足與過去身處的都是男性圈子，讓她啼笑皆非。

陳薇仲回憶，過去與張相處與對談中，曾經指出他「性不當對待」的行為問題，但張以在加拿大念書經驗，說「白人世界的矮小黃種人，怎麼會不懂歧視霸凌？」，後續依然故我。張之豪過去待過的基隆團體、組織，這些「圈子」更不乏女性，何來「過去身處的都是男性圈子」之說？

陳薇仲強調不是幫自己要道歉，她認為這個社會最需要的是父權主義者，承認自己是父權主義者，而以占據公共空間、拿人民納稅錢維生的政治人物為首，承認自己的行為失當與錯誤，並且真心誠意努力改進。至少，要像民進黨主席賴清德一樣，補上點性平課程。

臉書 歧視 民進黨

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