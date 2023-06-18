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陳薇仲「看不起張之豪」 ：不用曲解成我曾經愛過他

記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市前議員陳薇仲在網路發文「這不是性騷擾，但我得說出來」，點名民進黨基隆市議員張之豪不當言行，張在臉書回應並致歉。圖／時力基隆黨部提供
基隆市前議員陳薇仲在網路發文「這不是性騷擾，但我得說出來」，點名民進黨基隆市議員張之豪不當言行，張在臉書回應並致歉。圖／時力基隆黨部提供

時代力量基隆市前市議員陳薇仲網路發文，點名民進黨基隆市議員張之豪昔日對她的不當言行，張今早「向曾感受到不適的人鄭重道歉」。基隆政壇流傳張、陳曾交往，綠營人士更指陳愛不到張，才對他這麼苛刻。陳薇仲在文中說，她看不起張之豪，不用曲解成她曾經愛過他，再這樣傳，抓到證據絕對提告侮辱。

張之豪2014年參選基隆市安樂區鶯安里長，陳薇仲大力幫他助選，但開票結果，張在3名候選人中票數墊底落選。2018年市議員選舉，陳薇仲和張之豪都以新人之姿在安樂區參選，雙雙當選。

陳薇仲兩天前在網路發文「這不是性騷擾，但我得說出來」，提及張之豪昔日對她的不當言行，「真正讓我覺得不舒服的是他的視線，在工作中真的很常盯著我的胸部看。」張之豪今早在臉書回應過去性平觀念不足，向曾感受到不適的人鄭重道歉，自省「為何不能為女兒改變更多自己？」

陳薇仲在文中說，2018年議員選舉期間，就有人傳播「陳薇仲和張之豪是前任男女朋友」的耳語，還有民進黨基隆重量級人士說，「陳薇仲就是愛不到我們張之豪，才會對他這麼苛刻」，她說，再這樣傳這種東西下去，被她抓到證據，絕對會控告侮辱。

陳薇仲說，2013年認識張之豪以來，從來沒有一絲一毫彷彿情人的情感，連「彷彿」都沒有。當時單純覺得有這個很靠北的前輩朋友很好聊，但到2015年開始，張就變成只是她的「前」朋友。

陳薇仲希望外界不要因為找不到年輕女性參政的主因，就用性別刻板印象，且噁心到不行的「愛不到」來指涉，因為這根本就是詆毀所有女性的參政動能，這讓她很憤怒。她看不起張之豪這個人，不用曲解成曾經愛過他。

她說，看不起張之豪且在基隆看到他的虛假動態，就想要嘴他的原因，是作為前朋友的她，真的太了解他一直想不勞而獲，想要讓崇拜或喜歡他的人努力幫他創造各種可能，而他自己則每天躺平等等待政治機會，最噁心的是用「台獨大旗」號召支持。

陳薇仲認為，許多性受害經驗正在用沉痛的過去呼籲大家，我們的政治以及任何的場域，都不該被「排他」且以權力不平等地集中資源，在強勢性別上的父權主義者佔據。我們要拒絕任何蔑視、詆毀，甚至暴力傷害他人的人持續拖累我們。請拒絕這些用權力迫害他人的上位者，讓我們往一個更民主、更多元與更加平等的社會走去。

張之豪今天在臉書回應說，從政以前對朋友很信任，也不會隱藏自己的脆弱，但過去的輕浮言論其實常包含著父權與沙文主義。對於這樣不成熟卻又毫無自覺的自己，他感到相當羞愧。過去他因為性平觀念不足，又自以為幽默，時常口無遮攔、大放厥詞，言行舉止和應對進退不夠嚴謹，人際互動沒有拿捏分寸，這些錯誤他都承認，並向曾感受到不適的人鄭重道歉。

基隆市前議員陳薇仲在網路發文「這不是性騷擾，但我得說出來」，點名民進黨基隆市議員...
基隆市前議員陳薇仲在網路發文「這不是性騷擾，但我得說出來」，點名民進黨基隆市議員張之豪不當言行，張在臉書回應並致歉。圖／取自陳薇仲臉書

臉書 民進黨 性騷擾

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