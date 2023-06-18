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侯友宜民調殿後 朱立倫強調不換人：要贏在最後一球

記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫(中)在國民黨中央黨部與新住民一起包粽子。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席朱立倫(中)在國民黨中央黨部與新住民一起包粽子。記者劉宛琳／攝影

台灣TVBS最新民調出爐，民眾黨總統參選人柯文哲支持度33%，躍升第一，民進黨總統參選人賴清德30%落居第二，國民黨總統參選人侯友宜23%第三。朱立倫說，侯友宜最近確實遇到一些問題和困難，要重新整隊出發。

對於民調是否有帶風向問題？朱立倫表示，他不會這樣覺得，該檢討該反省的，就要檢討反省。

朱立倫指出，新北市政府對幼兒園餵藥事件要盡快釐清，讓社會大眾知道有些造謠者造成的恐慌，需要趕快消彌之外，侯友宜的團隊整體確實需要調整腳步，重新整隊，也需要一些新血，新的優秀人才加入，最近會邀請一些好朋友，好的人才加入。

對於國民黨政策會前執行長蔡正元指侯友宜開始林耕仁化，是否換侯，朱立倫說，絕無可能，有這些造謠者，不如多一些造浪者，造謠者是根據綠營最愛的編劇編綠色劇本，這是自毀前程，絕對不會這樣做，國民黨一定是團結所有的力量，重新調整腳步，歡迎大家一起來當造浪者，一起團結勝選。

朱立倫表示，如果這場選戰是一場球賽的話，現在才是第一局，第一局打得不好，就要調整腳步，別忘了中華隊通常是贏在最後一球。

柯文哲變成民調領先，國民黨是否還能結合民眾黨？朱立倫表示，在野的力量能夠團結起來監督執政黨、下架執政黨，這是大家要共同努力的，國民黨和民眾黨有很多共同的理念，但當然國民黨還是要自己強最重要。

國民黨 侯友宜 民調

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