新北市抗議「不藥傷害我孩子」獨缺藍營 綠白轟侯市府

餵藥案持續延燒，新北市民廣場今舉辦「不藥傷害我的孩子」，吸引近千人參與。記者李成蔭／攝影

台灣幼兒園餵藥案持續延燒，新北市民廣場今舉辦「不藥傷害我的孩子」，主辦方邀請國民黨 、民進黨 、民眾黨等方一起出席，但最後僅有綠白兩方出席，都批侯市府行政怠惰、做政治操作，希望能快速讓大家得到真相。

共同主辦人時代力量立委王婉諭指出，台灣一年有大約1萬2000件兒虐事件，中央到地方都必須要來重視，不分政黨都應該來重視與支持，並邀藍綠白等陣營，民眾黨、民進黨主席都有派代表出席，國民黨目前都沒有，市長侯友宜目前也沒有回應。

民進黨總統侯選人賴清德競選辦公室發言人、新北市議員戴瑋姍表示，賴清德一直以來都非常關心，希望以醫生身分希望這件事情可以早點水落石出，且大家都想要得到一個真相，因為孩童確實有很明顯的戒斷症狀，而且不只一位。

戴瑋姍認為，侯友宜市府一直以來的行政怠惰，造成在追求真相當中非常困難，最近又看到國民黨全黨都一直動起來抹黑，但這沒有辦法掩蓋人民的憤怒，因為今天自發性也沒動員到現場超過1000人，都是年輕的父母，代表大家非常憤怒，應盡快揪出加害者，該負責的、政治責任的，也都應該要負起。

另外，有關王必勝坦言汐止案是陰性，戴瑋姍回應，因為藥物有半衰期，甚至是以酒測來說，喝完酒隔天就測不到，種種狀況沒有辦法去解釋孩子現在的狀況，所以還是希望盡早找出真相，希望國民黨不要亂噴政治口水，跟大家一起來真正捍衛孩子健康。

民眾黨出席代表、新北市議員陳世軒表示，今天新北發生這樣的事情，大家其實最在乎市政府處理態度，還有後續要怎麼預防事情再發生，但市政府只有「偵查不公開」，這樣的答案是家長沒辦法接受的。

另外，昨天市府宣布全台灣孩童都可以到新北篩檢 ，這令人非常憤怒，孩童篩檢是好事，可是大家都知道這是政治操作，新北的孩子是應該要最快速度得到市府答案，藥哪裡來的、是餵了什麼藥物，這才是家長心中想要了解的。

陳世軒還批，市府對篩檢完全沒有配套措施，也沒有計算過要花市民多少公帑，連市府要補助醫院一個孩童多少檢驗費用都沒有計算過，市府也是看到社會抨擊後才趕緊跟主計處溝通，另外可能也沒有盤點新北醫療量能；新北不應再政治操作，是會遭到民眾唾棄的。