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店家只收現金不刷卡 台男惱怒朝店怒轟5槍遭捕

記者曾伯愷／新北即時報導
新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警循線一小時逮人。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警循線一小時逮人。記者曾伯愷／翻攝

台灣新北市三重區自強路一家酒吧店，這月13日凌晨拒絕酒客李男刷卡結帳，雙方爭吵嗆聲，李男盛怒離開，隨後持一把空氣槍，朝著店家玻璃門連開槍，旋即開車逃離。警方受理調閱沿路監視器畫面以車追人，於1個小時后，循線在李男住處樓下逮人，警詢後依毀損函送法辦。

新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警...
新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警循線一小時逮人。記者曾伯愷／翻攝

據了解，李姓男子（47歲、有多項前科）自稱從事服務業的他，這個月13日凌晨3時許，隻身前往新北市三重區自強路二段一家酒吧店喝酒，當天約莫凌晨5時許，他帶著微醉起身走到櫃檯準備用信用卡結帳，孰料店老闆袁男（42歲）見他拿出信用卡，秒對李男說「我們店不收信用卡，只收現金。」

新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警...
新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警循線一小時逮人。記者曾伯愷／翻攝

李男沒帶現金，商請店家給予方便刷卡付帳，仍遭店家婉拒，李男惱怒當場與袁男一番爭論，雙方互不相讓彼此嗆罵，李男盛怒離去。沒想到，李男返回車上越想越不是滋味，他將車開至店門口，從右前座手套箱內拿出一把空氣槍，旋即朝著店家大門玻璃連轟5槍駕車逃去。

新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警...
新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警循線一小時逮人。記者曾伯愷／翻攝

案經警方受理，調閱沿路監視器畫面鎖定李男身分，於案發一個小時內，循線在新北市三重區後竹圍街213號前逮捕李男，連同搜扣空氣槍、鋼珠一併帶回偵辦。偵詢時李男坦承開槍，但辯稱是因為店家不給刷卡消費，才一時情緒失控持空氣開槍，警詢後依毀損罪嫌函送法辦。

新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警...
新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警循線一小時逮人。記者曾伯愷／翻攝

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