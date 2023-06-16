談台灣總統大選 黎安友：誰當選都將受到北京重大壓力

哥倫比亞大學教授黎安友今天應台北論壇基金會邀請，以「如何防止台海衝突」為題發表演說。(台北論壇提供)

哥倫比亞大學教授著名的中國問題專家黎安友(Andrew James Nathan) 今天應台北論壇基金會邀請，以「如何防止台海衝突」為題發表演說。黎安友表示，以中國國家主席習近平的政治性格來看，台灣目前三位總統參選人，不論明年是誰當選，都將受到來自北京 的重大壓力，「這是必然會發生的事」。

黎安友長期捍衛人權，已被中國拒絕入境達20年。黎安友在演說中表示，中共 領導人長期以來就有不安全感，大概是來自於美國與其盟友的圍堵與內部的不穩定。而中共則是以努力融入全球化的方式來應對。

黎安友認為，中共正力爭在全球事務上的優勢，「但這種優勢並不是意圖以武力統治其它國家，而是以規範制度的作法來主導全球事務」，然而，美國對中共此一意圖此無法接受。至於當前美中間的關係與台海議題非常複雜， 黎安友說，他很難用單純的樂觀或悲觀來形容。

對於聽眾提問黎安友對台灣總統大選的觀察，黎安友說，「台灣目前三位參選人不論誰選上，北京都不會給他好日子過，因為北京不信任何台灣政客」。

黎安友認為，北京一定會施壓要求三位參選人接受九二共識，而一旦接受九 二共識，就可能會被認為是相對軟弱，可能會給予進一步的壓力。但黎安友也坦言，如果不接受九二共識，北京一定會施加更大的壓力，「這是一個無法解開的結」。

黎安友也表示，一旦中共對台進行武力行動，華府是否會選擇介入，「在相當程度上得要看總統是誰」。拜登 可能會以民主、人權或指控中共是獨裁政權為由，說服美國民眾以軍事介入，但一旦介入後，如果發生美國的船艦，尤其是航母遭中共擊沉，一艘航母上有五到七千人，這差不多是整個阿富汗戰爭的傷亡，「這種數字的傷亡，在一天出現，就美國而言，絕對會是一個重大的政治危機」。