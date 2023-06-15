陳柏惟涉性騷道歉 再遭控聲明不實：有很厚防護罩

針對陳柏惟的文字聲明指「該職場是在我的選區」，女志工公布當時公司內部召開性騷擾評議委員會的公文，職場地點位於彰化市。（取材自臉書）

前立委陳柏惟 15日被女志工指控性騷擾 後道歉（ https://udn.com/news/story/123537/7238413 ），該名女志工深夜再發文指陳柏惟聲明有不實之處，「希望大家的偶像、信任的所有人，人設永遠不會翻車」。

陳柏惟昨針對他涉嫌性騷擾一事，發聲明並鞠躬道歉。他表示，2019年選舉時從臉書 得知女志工職場上遇到性騷擾，由於是他的選區，於是主動幫忙解決，因此認識對方。並指他不只一次努力協助，所以他不可能願意成為對其性騷擾的加害者，他不當的言語為巫帶來困擾與不適，為此他感到相當抱歉，也希望能獲得諒解。

針對陳柏惟的聲明，女志工昨深夜再度發文，感謝網友的加油打氣，讓她有勇氣回覆陳柏惟所發表的聲明，她列3點逐一駁斥「聲明中重點的不實之處」。

女志工說，陳柏惟的文字聲明中「該職場是在我的選區」，但職場地點位於彰化市，「如果對於一個立法委員來說，全台灣都是他的選區，那我必須說，他可能沒有說錯」。

第二，陳柏惟影片中的「我要求那個隊員馬上離開球隊」。女志工表示，在壘球隊發生這件事的當下，她自己退隊，而那人還待在球隊裡，擔任隊長兼教練等指導角色，退隊後隔了好一段時間，她從旁聽說該名男子因為跟另一位球隊行政有感情、金錢上的糾紛，因此被迫退隊了，「並不是因為我的事」。第三，從上述兩點，可以證明並不如陳柏惟所說的「不只一次盡力協助」。

女志工表示，她並不是要過河拆橋反咬陳柏惟一口，「但很遺憾，除了我第一篇文章所自述的私訊內容，其他我並沒有感受到」。對於質疑性騷與否也要考量到當時雙方的友好程度的人，她只有一句話想說：「騙得了你的人，都是你能夠信任的人」。

她表示，希望大家的偶像、信任的所有人，人設永遠不會翻車。「我知道陳柏惟有很厚的防護罩，我能夠理解前路漫長，人設不能崩盤，但我只是個普通人，自始至終沒有要求對方需要給我什麼回應，甚至道歉，我只是想把我所發生的事情、事情的真相是什麼？陳述出來，警惕大家」。