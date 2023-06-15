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懷龍鳳胎遭準婆婆嫌「生女浪費錢」要求減胎 她怒退婚

聯合新聞網／ 即時報導
台灣一名懷有龍鳳胎的女子遭準婆婆嫌棄「不是2個男孩」，還要她減胎，讓她怒退婚了。圖為示意圖。（路透）
台灣一名懷有龍鳳胎的女子遭準婆婆嫌棄「不是2個男孩」，還要她減胎，讓她怒退婚了。圖為示意圖。（路透）

台灣傳統家庭常有「重男輕女」的觀念，但太偏執性別也會打碎姻緣。一名準新娘近日就宣告「退婚了」！原因就是腹中龍鳳胎遭婆婆嫌棄「不是兩個男孩」，還要她減胎，直言「養女孩很浪費錢」，誇張行徑徹底激怒她，直接把公婆連同男友打出家門，婚也不結了。

原PO表示，她目前懷孕近五個月，卻在婚禮前兩個月看清男友一家真面目。她先是驚歎男友家族「重男輕女」心態嚴重，爭比誰家男孩生得多，生了男孩可以舒舒服服等人伺候，不僅不用工作還有零花錢，但生女孩卻會被看不起，需要包辦所有家務。

而公婆自從得知她懷了龍鳳胎後，就開始各種嫌棄，先是埋怨她不是懷雙胞男孩，讓他們家「在親戚前比較有面子」，接著要她去醫院減胎保留兒子就好，稱「不要生女孩，養女孩很浪費錢」，匪夷所思的言論令原PO傻眼，認為男友一家都是醫生，連基本常識都沒有，不僅怪女性「沒有懷兩個男孩」，婆婆同為女性竟也會說出女孩沒用的話。

當下原PO就決定結束這段孽緣，未來自行扶養兩個孩子，霸氣退婚，並將公婆和男友趕出住處，直言「房子我買的，他們的東西找環保局清運，直接丟掉，不再跟這個家族相處」，大呼「退婚超爽」！

發文獲網友力挺，大讚原PO處事明快，「妳好帥，希望他們不要再來騷擾你」、「今日最舒壓」、「恭喜解脫」、「沒想到21世紀還有這種奇葩，真該留在博物館展覽」、「有經濟能力的女孩就是可以說話大聲」、「我覺得我現在在清朝，這到底是什麼封建社會，居然還有這麼愚蠢的思想」。

不過也有人質疑是創作文，挖出2020年一篇心情分享，同樣是龍鳳胎、重男輕女的設定，只在細節上略有不同。

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