我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出獄後每月須還受害者250元 荷姆斯：我付不起

不懂英文吃虧？南加華女存5200元 銀行改成2500元

藍綠支持度下挫 民調：民眾黨22.2％超越國民黨20.4％

記者蔡晉宇／台北15日電
台灣民意基金會今天公布「台灣人最新的政黨支持傾向」民調，結果顯示民進黨為24.6％、民眾黨22.2％、國民黨20.4％。(圖:台灣民意基金會提供)
台灣民意基金會今天公布「台灣人最新的政黨支持傾向」民調，結果顯示民進黨為24.6％、民眾黨22.2％、國民黨20.4％。(圖:台灣民意基金會提供)

台灣民意基金會在台北時間15日公布「台灣人最新的政黨支持傾向」民調，結果顯示民進黨為24.6％、民眾黨22.2％、國民黨20.4％，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，藍綠兩黨支持度下挫，民眾黨第五度超越國民黨，顯示台灣政黨政治成為「三黨鼎足」的局面，且民進黨過去3年半流失超過300萬選民，國民黨也流失近300萬選民，是嚴重警訊。

民調細項顯示，當台灣民眾被問及政黨支持傾向，24.6％選擇民主進步黨，22.2％台灣民眾黨，20.4％中國國民黨，7.2％時代力量，6.3％台灣基進，1.2％其他政黨合計，17.5％沒特別支持哪一個政黨，0.7％不知道、拒答。

游盈隆表示，台灣政黨體系出現明顯重組的跡象，傳統由民進黨與國民黨為主的實質兩黨政治，因台灣民眾黨崛起而形成三黨鼎足的局面，這將為2024總統與立委選情投下一顆超級震撼彈，民進黨仍維持第一大黨的地位，但只領先民眾黨2.4個百分點，國民黨落居第三大黨，落後第二的民眾黨1.8個百分點，這是台灣政黨政治史上第一次，3個政黨的選民支持度都在兩成以上，而且彼此差距最大不超過4.2個百分點。

游盈隆指出，國民黨這次只獲兩成支持，內亂是最重要因素，總統提名爭議愈演愈烈，鴻海集團創辦人郭台銘陰影揮之不去，黨內分崩離析，空擁有4都10縣市地方執政版圖，竟無濟於事，再加上黨提名總統參選人侯友宜初登板即遭遇亂流，整體表現不佳，社會譁然，黨內甚至出現換侯聲浪，也是國民黨整體支持度下滑的重要因素之一。

本次調查由山水民意研究公司進行，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析，訪問期間是6月12、13日，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣;有效樣本1080人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構，經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

國民黨 民進黨 提名

上一則

台外長吳釗燮捷克演講：中國擴張主義不僅止於台灣

延伸閱讀

國民黨許宇甄主委訪洛 將成立侯友宜後援籌備會

國民黨許宇甄主委訪洛 將成立侯友宜後援籌備會
AIT開綠燈 民進黨「兩岸路障」卻搬不開

AIT開綠燈 民進黨「兩岸路障」卻搬不開
藍聘外部專家 處理傅崐萁案

藍聘外部專家 處理傅崐萁案
藍委喊話「對手總統規格攻擊 侯市府團隊應轉型」

藍委喊話「對手總統規格攻擊 侯市府團隊應轉型」

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
周男騎自己的機車作案後，棄車在社子島。記者蕭雅娟／翻攝

台鹹粥店老闆娘慘遭顧客槍殺 疑為1美元炸豆腐送命

2023-06-13 18:21
一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，被抓才發現他是男兒身。記者王駿杰／翻攝

台長腿「辣妹」進女廁拍私密照 被抓褲底驚見一大包

2023-06-07 14:11
新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影

公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

2023-06-12 13:24
台國防部公告新版「2023國防應變手冊」，內容建議民眾打包好「個人緊急避難包」。圖／取自「2023國防應變手冊」

戰時應變…台國防部籲備妥個人緊急避難包 維持基本生存

2023-06-13 15:16
有「最聰明醫師」稱號的孔繁錦指侵女病患，最高法院依強制性交罪判4年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

「孔子第74代」名醫孔繁錦性侵丁字褲女病患 判4年確定要坐牢

2023-06-08 13:09

超人氣

更多 >
可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人