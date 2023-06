台外長吳釗燮捷克演講：中國擴張主義不僅止於台灣

台灣外交部長吳釗燮應捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」(EVC)邀請出席「2023歐洲價值高峰會」發表演說。(台灣外交部提供)

台灣外交部長吳釗燮14日應邀出席在布拉格舉行的「2023歐洲價值高峰會」(European Values Summit 2023),以「一個戰區,一個世界,一個願景」(One Theater, One World, and One Vision)為題發表專題演說,針對當前世界局勢,尤其是威權主義擴張對民主陣營的威脅,呼籲民主國家團結支持台灣。

吳釗燮在演講中談及歐洲正深陷戰爭的衝擊,譴責俄羅斯 對烏克蘭 的侵略嚴重違反人權價值、聯合國憲章和平解決爭端的基本原則,以及以規則為基礎的國際秩序,對烏克蘭與歐洲國家帶來巨大的損失與傷痛。

他表示,俄烏戰事也為印太地區帶來深遠影響,台灣與其他理念相近國家秉持遏止戰爭惡行的信念,共同制裁俄羅斯並協力援助烏克蘭,因台灣也在世界的另一端,面對另一股更為強大的威權主義擴張勢力。

他並強調,在亞洲地區,來自中國威權主義的灰色地帶威脅及經濟脅迫與日劇增。中國不斷透過認知作戰、假訊息及網路攻擊等複合式手段攻擊台灣的開放社會,中國軍艦及戰機也不時越過台灣海峽中線,試圖以侵擾與脅迫動搖台灣人民自我防衛的意志。

他說明,中國政府提出「實現中華民族偉大復興」的中國夢,以箝制人民言論、信仰及選舉自由的方式延續共產黨統治,並且不計代價摧毀國內外的所有異議,如維吾爾人再教育營、壓迫西藏流亡政府、香港 民主的終結與宗教信仰中國化等現象,都是中國邁向極權體制的駭人故事。

吳釗燮進一步指出,香港經驗說明「一國兩制」不可行,面對中國2019年1月2日公開提出「一國兩制、台灣方案」的提議,台灣更堅定選擇自由與民主;台灣並非要妖魔化中國,中國與台灣共享文化根源,台灣對中國人民並無敵意,只盼有朝一日台灣人民享有的自由也能在中國實現。

吳釗燮續表示,中國的擴張主義不僅止於台灣,更擴及東海及南海地區,透過海上民兵及武裝漁船等方式執行解放軍的命令,擴張權力與領土,使得區域和平的維繫更顯困難。

他強調,歐洲戰場與亞洲威權主義擴張看似不相關,實際上卻相互連結且造成全球性的影響,如俄烏戰事爆發後,全球各地都出現經濟衰退、通貨膨脹、能源短缺與股市崩跌,倘台海發生戰爭,全球半數海運及90%以上高端半導體晶片供應也將受到重創,對於全球經濟的衝擊將難以想像。

他說明,中俄威權主義合流態勢顯著,在軍事合作方面尤其明確;俄國國力因戰事受到削弱,而中國快速遞補權力真空,甚至變本加厲在中東、東南亞、非洲及拉丁美洲地區進行擴張,並與索羅門群島簽署安全協議、在緬甸吉大港及斯里蘭卡漢班托塔港等地建造軍事設施,透過「珍珠鏈戰略」進行權力佈局。