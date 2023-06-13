台鹹粥店老闆娘慘遭顧客槍殺 疑為1美元炸豆腐送命

周男騎自己的機車作案後，棄車在社子島。記者蕭雅娟／翻攝

台北市北投「關渡鹹粥」潘姓老闆娘日前慘遭顧客周姓男子一槍斃命。據了解，周男不滿1個月前光顧時，潘女將他點的一盤30元(新台幣，約合1美元)炸豆腐，先給其他客人食用，心生不滿後持槍威嚇，涉開槍斃命。今下午檢方解剖，取出卡在潘女胸口的子彈，子彈及確切死因均送鑑定，遺體發還家屬處理後事。

據了解，槍手51歲周男多次到光顧鹹粥店，約1個月前，他到鹹粥店用餐，點了一盤炸豆腐，不料老闆娘潘女先把炸豆腐上桌送餐給其他客人，他對此不滿潘女擺臭臉，態度不佳，10日中午帶槍前往示威，潘女嗆「要開就開」氣憤之下才會開槍嚇她，沒想到鬧出人命。

43歲越南 籍新住民潘女，嫁到台灣以18年，領有我國身分證，今年6月10日下午1時許，獨自看雇鹹粥店，周男騎乘自己的機車到場，涉嫌掏出槍枝朝潘女開一槍後逃逸，過程僅約20秒，潘女左胸中彈，當場失去呼吸心跳，送醫不治，現場留下1枚彈殼。

今下午檢察官 在新北市立殯儀館解剖，釐清死因。檢方指出，死者受有槍傷，今已完成解剖，從死者體內取出子彈，詳細確切死因，則尚待解剖鑑定報告釐清；取出的子彈也送鑑定，釐清是否吻合本案查扣槍枝。稍早，遺體發還死者丈夫處理後事。

北投警方獲報後，調閱監視器追查周男汽車 在社子島，徒步到新北市三重區某公園棄槍，曾進出客運站，又轉搭計程車到林口區，徒步逃至林口火力發電廠附近，躲在一處土地公廟，逃亡約12小時落網。