台外交部再傳MeToo事件 前外交人員控前輩傳露點照

一名前外交人員控訴在外館工作期間，被前輩在社群軟體上騷擾，還傳露點照給他。圖／翻攝臉書

台灣MeToo事件不斷延燒，波及外交圈，近日又有一名前外交人員在臉書 上發文指控有一名已婚外交部上司曾對他傳情緒性訊息，甚至露點照。對此，外交部今表示，外交部立場一貫，對於性騷擾 事件採取零容忍態度，並會展開行政調查。

有一名前外交人員12日在臉書上公開發文表示，曾在2017至2018年派赴日內瓦一個國際NGO實習時認識一名黃姓前輩，互動一陣子後，黃姓前輩不但要求他傳照片，還會開始傳「讓人反感、不適且情緒性的訊息，甚至還有露點照。」

該人員表示，他雖然未向人事處申訴，但一直都有與同事、長官反應這樣的狀況，並把通訊軟體的對話拿給他們看，並指黃姓前輩是騷擾同事的慣犯。他表示，後來他出發前往日內瓦，「仍時不時就會收到他傳來的一些噁心的訊息，還有一些私人邀約我跟他單獨吃飯、看電影 」，有次他選擇拒絕，對方還情緒暴走。

他表示，他遲遲未向人事處申訴性騷擾的主因，是由於他當時在外交體系相當資淺，深怕申訴後影響到職涯，後來2018年返國後，確定往後業務不需要再與黃姓前輩互動後，他立刻在通訊軟體上封鎖對方。後來他2022年辭職，也曾在離職函向人事處提及此事，但未要求走性騷擾申訴程序，因為當時他的家人、朋友及同事，都勸他好聚好散。

他表示，他知道外交部內也有其他在職同事，與黃姓前輩互動時有類似不舒服的經歷，也都選擇算了，並指出黃姓前輩目前借調到一個相當重要的外貿單位，並害怕他高升後，在外交體系掌握權力，會再用不對等的權力關係，對下屬造成傷害。

外交部今舉行例行記者會，發言人劉永健在例會上回應表示，外交部立場一貫，對於性騷擾事件採取零容忍態度，至為重視駐外館及本部發生疑似性騷擾事件，並積極嚴肅處理。外交部訂有性騷擾防治申訴及調查處理要點，並設置性騷擾申訴評議委員會，負責處理性騷擾申訴案件。

外交部於接獲性騷擾事件申訴並確認受理3日內，將由外聘專家學者及外交部人員組成專案小組，針對申訴人、被申訴人、證人及相關人等分別進行訪談調查，並將調查結果送交性騷擾申評會評議，外交部考績委員會將作出懲處及其他適當處理。

劉永健表示，如果當事人不願提起申訴，事涉外交人員風紀及公務紀律，外交部仍將嚴正處理，秉持毋枉毋縱精神，主動行政調查，亦將提交外交部考績會議處。