台外交部再傳MeToo事件 前外交人員控前輩傳露點照
台灣MeToo事件不斷延燒，波及外交圈，近日又有一名前外交人員在臉書上發文指控有一名已婚外交部上司曾對他傳情緒性訊息，甚至露點照。對此，外交部今表示，外交部立場一貫，對於性騷擾事件採取零容忍態度，並會展開行政調查。
有一名前外交人員12日在臉書上公開發文表示，曾在2017至2018年派赴日內瓦一個國際NGO實習時認識一名黃姓前輩，互動一陣子後，黃姓前輩不但要求他傳照片，還會開始傳「讓人反感、不適且情緒性的訊息，甚至還有露點照。」
該人員表示，他雖然未向人事處申訴，但一直都有與同事、長官反應這樣的狀況，並把通訊軟體的對話拿給他們看，並指黃姓前輩是騷擾同事的慣犯。他表示，後來他出發前往日內瓦，「仍時不時就會收到他傳來的一些噁心的訊息，還有一些私人邀約我跟他單獨吃飯、看電影」，有次他選擇拒絕，對方還情緒暴走。
他表示，他遲遲未向人事處申訴性騷擾的主因，是由於他當時在外交體系相當資淺，深怕申訴後影響到職涯，後來2018年返國後，確定往後業務不需要再與黃姓前輩互動後，他立刻在通訊軟體上封鎖對方。後來他2022年辭職，也曾在離職函向人事處提及此事，但未要求走性騷擾申訴程序，因為當時他的家人、朋友及同事，都勸他好聚好散。
他表示，他知道外交部內也有其他在職同事，與黃姓前輩互動時有類似不舒服的經歷，也都選擇算了，並指出黃姓前輩目前借調到一個相當重要的外貿單位，並害怕他高升後，在外交體系掌握權力，會再用不對等的權力關係，對下屬造成傷害。
外交部今舉行例行記者會，發言人劉永健在例會上回應表示，外交部立場一貫，對於性騷擾事件採取零容忍態度，至為重視駐外館及本部發生疑似性騷擾事件，並積極嚴肅處理。外交部訂有性騷擾防治申訴及調查處理要點，並設置性騷擾申訴評議委員會，負責處理性騷擾申訴案件。
外交部於接獲性騷擾事件申訴並確認受理3日內，將由外聘專家學者及外交部人員組成專案小組，針對申訴人、被申訴人、證人及相關人等分別進行訪談調查，並將調查結果送交性騷擾申評會評議，外交部考績委員會將作出懲處及其他適當處理。
劉永健表示，如果當事人不願提起申訴，事涉外交人員風紀及公務紀律，外交部仍將嚴正處理，秉持毋枉毋縱精神，主動行政調查，亦將提交外交部考績會議處。
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